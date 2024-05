YOUNG POSSE、収録曲「ROTY」MV公開…幼少期のキュートな写真＆動画にも注目

YOUNG POSSEが、充実したこどもの日を過ごした。彼女たちは昨日(5日)、公式YouTubeチャンネルを通じて2nd EP「XXL」の収録曲「ROTY」のミュージックビデオを掲載した。公開された映像には、天真爛漫だった5人のメンバーの幼少期から、練習生生活を経てYOUNG POSSEとしてデビューするまでの成長過程が収められている。メンバーたちの飾らない日常の姿がノスタルジーを呼び起こし、厳しい日常をしばらく忘れさせる。

特に、ミュージックビデオに挿入された一部の映像は、YOUNG POSSEが直接撮影、編集を手掛けた。メンバー全員が「ROTY」の作詞に参加した中、手書きの歌詞と絵にも5人5色の個性がよく表れており、メンバーたちの可愛い幼少時代も見る楽しさを倍増させる。「ROTY」は、ブーンバップジャンルの楽曲で、5人のメンバーが個々の物語をユニークながらも堂々と表現した。特に、YOUNG POSSEらしい“ワードプレイ”も確認することができる。このようにYOUNG POSSEは、単純にアルバム発売だけにとどまらず、これに関する異色のコンテンツを披露し続け、ファンへの愛情をアピールしている。彼女たちは最近、韓国で1990年代を代表する音楽番組「歌謡トップ10」をパロディし、Netflix「イカゲーム」のポイントを生かした「XXL」ダンスチャレンジを披露して、韓国国内外のK-POPファンから大きな反響を呼んだ。YOUNG POSSEは、2nd EP「XXL」で韓国国内外のチャートで頭角を現し、世界的な反響を呼んでいる。デビュー以来、着実にヒップホップ路線を追求し、“韓国のヒップホップの娘”というあだ名を得ている。彼女たちは11日、アメリカ・ニューヨークのForest Hills Stadiumで開催される大型音楽フェスティバル「Head In The Clouds New York 2024」に出演する。