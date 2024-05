超ときめキッズ宣伝部「最上級にかわいいの!」サムネイル

超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)が、5月5日、こどもの日を記念し、超ときめキッズ□宣伝部「最上級にかわいいの!」を公開した。

【動画】超ときめき□宣伝部「最上級にかわいいの!」超ときめキッズ□宣伝部 シンガーソングライターコレサワが作詞作曲し、TikTok総再生回数も6億回を突破、UGC(一般ユーザーによって制作・生成されたコンテンツ)も7万本超え、TikTok人気ランキングでも上位をキープしている、超ときめき□宣伝部の最新楽曲「最上級にかわいいの!」。 2024年5月5日、こどもの日を記念し、超ときめキッズ□宣伝部「最上級にかわいいの!」を公開した。超ときめキッズ□宣伝部「最上級にかわいいの!」は、キッズダンサー6人とともに、超ときめき□宣伝部メンバーが「最上級にかわいいの!」のサビをダンス。

キッズと戯れる映像にファンからは、「とき宣もキッズもかわいい!」「とき宣がお姉さんしてるの微笑ましすぎる」「かわいいすぎるんだが…癒し…かわいいが大渋滞してる…」など、こどもの日を記念したコンテンツへのコメントが寄せられている。

またメンバーが”キッズ化”して踊る動画も公開。

フィルターを使って、メンバーの顔が幼い表情になっている、本コンテンツには「ベイビーかなみんかわいすぎ」「可愛すぎる!」などのコメントが寄せられている。

さらに超ときめき□宣伝部のYouTubeチャンネルでは、GW企画として、5月29日発売のシングル(TYPE-A、TYPE-B)に収録される「行くぜ!超ときめき□宣伝部 at 横浜アリーナ!隣はきみって決めてるの 恋 -2024.1.27 (土) at 横浜アリーナ」「行くぜ!超ときめき□宣伝部 at 横浜アリーナ!隣はきみって決めてるの 青春 -2024.1.28 (日) at 横浜アリーナ」から、メンバーセレクトで1曲ずつ毎日21時に公開中。

5月6日にはTBS「CDTVライブ!ライブ!」にも出演し、「最上級にかわいいの!」をパフォーマンス。