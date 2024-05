BOYNEXTDOOR、日本デビュー控え意気込み語る「いつか東京ドームに立ちたい」

本日6日(月・祝)、BOYNEXTDOORの2nd EP「HOW?」の発売記念イベント「ミート&グリートイベント」が東京ビッグサイトにて開催された。イベントでは、ミニトークショーに加えて、個別サイン会、全員サイン会(FC限定)、全員ハイタッチ会の各2部ずつ、計6部のイベントが行われた。各ミニトークショーでメンバーからファンに直接日本デビューが報告された。第1部のミニトークショーでは、JAEHYUNから「今日は僕たちから嬉しいニュースがあります!」と呼びかけると、SUNGHOから「僕たち、7月10日に日本デビューが決定しました!」と、直接ファンに日本デビューの発表を報告し、会場は大歓声に包まれた。これについてTAESANは「今日、ONEDOORの皆さんに直接報告できて本当に嬉しいです」と喜びを示した。

Q&Aタイムでは、今回日本デビューが決まって率直な感想を問われると、TAESANは「とてもわくわくしています。大きな夢ですが、いつか東京ドームに立てるアーティストになりたいです!」と意気込みを明らかにした。続けてLEEHANは「ONEDOORのおかげで、日本デビューすることができました。」と直接感謝を述べ、WOONHAKは「楽曲もミュージックビデオもジャケットも、とても素敵なものになりそうです」と語った。さらに、RIWOOは「ほかにも皆さんに楽しんでいただけることをたくさん準備しています!」と自信を見せ、SUNGHO「これからの僕たちにさらに注目してくださいね!」と笑顔を浮かべ、ますますBOYNEXTDOORへの期待が高まるイベントステージとなった。BOYNEXTDOORは、7月10日にJP 1st Single「AND,」で日本デビューする。今作には、2nd EP「HOW?」 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。予約受付は8日の11時よりスタートとなる。

■リリース情報

BOYNEXTDOOR JP1st Single「AND,」

発売日:2024年7月10日(水)



【CD収録曲】

・One and Only (Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)

・But Sometimes (Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



