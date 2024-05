マドンナが5月4日(土曜日)、ブラジル・リオデジャネイロにあるコパカバーナ・ビーチで開いた無料コンサートに約160万もの人たちが訪れたという。300万人以上が集まることもある大晦日のイベント/ライヴを除けば、2006年2月に行われたザ・ローリング・ストーンズの公演の150万人を破り、同地における1アクトによる公演の最多記録を樹立したそうだ。

.@Madonna makes history in Rio tonight marking the largest ever standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending as she closes The Celebration Tour! pic.twitter.com/czryOx2q6i