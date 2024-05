【ニューラルクラウド ペルシカ ヴァンルージュの微醺Ver.】2025年5月 発売予定価格:23,100円

Reverse Studioは、フィギュア「ニューラルクラウド ペルシカ ヴァンルージュの微醺Ver.」を2025年5月に発売する。現在「あみあみ」や「DMM」などの通販サイトで予約受付中で、価格は23,100円。

本商品は、探索型ストラテジーRPG「ニューラルクラウド」に登場するペルシカを立体化した1/7スケールフィギュア。専用スキン「ヴァンルージュの微醺」をモチーフに、ほんのり赤面している表情や魅惑的なボディ、ワインの瓶や蓄音機まで丁寧に再現している。なお、特典としてペルシカをデザインしたグラスが付属する。

(C) SUNBORN Network Technology Co.,Ltd. All rights Reserved.

(C) SUNBORN Japan Co.,Ltd. All rights Reserved.