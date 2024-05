BLACKPINK ロゼ＆ジェニー、ニューヨークで余暇を満喫！？可愛すぎる2ショット

BLACKPINKのジェニーとロゼがニューヨークで会った。本日(6日)、ロゼは自身のInstagramを通じて「you know you love us, xoxo」というコメントとともに、アメリカ・ニューヨークでの近況を公開した。写真にはジェニーも写っており、彼女たちはニューヨークの道を歩いている。ロゼは最近、あるジュエリーブランドのイベントのためにニューヨークへ出国した。イベントで彼女は、妖精を連想させる美貌とスタイリングで話題を集めた。

イベント後、ロゼは現地でジェニーと会い、一緒に過ごしたと思われる。彼女たちは飲食店で一緒に食事をし、余暇を過ごした。2人はファンから「ジェンチェン」「ロジェニー」という愛称で呼ばれている。彼女たちが所属するBLACKPINKは昨年12月、YG ENTERTAINMENTと再契約を締結した。ジェニーは自主レーベル「ODD ATELIER」を設立し、個人活動を展開しており、最近はBlock Bのジコの新曲「SPOT!」にフィーチャリングとして参加した。