浦和vs横浜FM スタメン発表
[5.6 J1第12節](埼玉)
※17:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
DF 23 井上黎生人
MF 8 小泉佳穂
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 9 ブライアン・リンセン
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
FW 37 塩貝健人
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 44 吉田真那斗
MF 28 山根陸
MF 47 山村和也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
※17:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 21 大久保智明
FW 10 中島翔哉
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 9 ブライアン・リンセン
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
FW 37 塩貝健人
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 44 吉田真那斗
MF 28 山根陸
MF 47 山村和也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル