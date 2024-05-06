サウジ6月原油販売価格、大半の地域で上昇 アジア5カ月ぶり高水準
Florence Tan Nayera Abdallah
［５日 ロイター］ - サウジアラビアは６月の原油公式販売価格（ＯＳＰ）について、アジアなど大半地域を対象に引き上げた。夏の需要が強いとみているもようで、アジア向けは１月以来の高値水準に設定された。
サウジアラムコの５日の発表によると、アジア、北西ヨーロッパ、地中海向けを引き上げ、米国向けは据え置いた。
代表油種のアラブ・ライトの調整金（１バレル当たり）は、アジア向けがオマーン・ドバイ産平均から２．９０ドル上乗せ。北西ヨーロッパ向けと地中海向けは、ＩＣＥブレントからそれぞれ２．１０ドル、２ドルの上乗せとした。米国向けはＡＳＣＩに４．７５ドルの上乗せで５月と同じだった。
アジア向けＯＳＰはロイターがまとめたトレーダー予想の上限だった。
Saudi term crude supplies to Asia are
priced as a differential to the
Oman/Dubai average:
JUNE MAY CHANGE
SUPER LIGHT 3.45 2.95 0.50
EXTRA LIGHT 2.80 2.10 0.70
LIGHT 2.90 2.00 0.90
MEDIUM 2.35 1.35 1.00
HEAVY 1.60 0.50 1.10
Prices at Ras Tanura destined for United
States are set against ASCI:
JUNE MAY CHANGE
EXTRA LIGHT 7.00 7.00 0.00
LIGHT 4.75 4.75 0.00
MEDIUM 5.45 5.65 -0.20
HEAVY 5.10 5.30 -0.20
Prices at Ras Tanura destined for
Northwest Europe are set against ICE
Brent:
JUNE MAY CHANGE
EXTRA LIGHT 3.70 2.00 1.70
LIGHT 2.10 0.30 1.80
MEDIUM 1.30 -0.40 1.70
HEAVY -1.10 -2.80 1.70
Prices at Ras Tanura for Saudi oil
destined for the Mediterranean are set
against ICE Brent:
JUNE MAY CHANGE
EXTRA LIGHT 3.70 1.70 2.00
LIGHT 2.00 -0.10 2.10
MEDIUM 1.40 -0.60 2.00
HEAVY -1.30 -3.30 2.00