サウジ6月原油販売価格、大半の地域で上昇　アジア5カ月ぶり高水準

Florence Tan Nayera Abdallah

[5日 ロイター] - サウジアラビアは6月の原油公式販売価格(OSP)について、アジアなど大半地域を対象に引き上げた。夏の需要が強いとみているもようで、アジア向けは1月以来の高値水準に設定された。

サウジアラムコの5日の発表によると、アジア、北西ヨーロッパ、地中海向けを引き上げ、米国向けは据え置いた。

代表油種のアラブ・ライトの調整金(1バレル当たり)は、アジア向けがオマーン・ドバイ産平均から2.90ドル上乗せ。北西ヨーロッパ向けと地中海向けは、ICEブレントからそれぞれ2.10ドル、2ドルの上乗せとした。米国向けはASCIに4.75ドルの上乗せで5月と同じだった。

アジア向けOSPはロイターがまとめたトレーダー予想の上限だった。

Saudi term crude supplies to Asia are

priced as a differential to the

Oman/Dubai average:

JUNE MAY CHANGE

SUPER LIGHT 3.45 2.95 0.50

EXTRA LIGHT 2.80 2.10 0.70

LIGHT 2.90 2.00 0.90

MEDIUM 2.35 1.35 1.00

HEAVY 1.60 0.50 1.10

Prices at Ras Tanura destined for United

States are set against ASCI:

JUNE MAY CHANGE

EXTRA LIGHT 7.00 7.00 0.00

LIGHT 4.75 4.75 0.00

MEDIUM 5.45 5.65 -0.20

HEAVY 5.10 5.30 -0.20

Prices at Ras Tanura destined for

Northwest Europe are set against ICE

Brent:

JUNE MAY CHANGE

EXTRA LIGHT 3.70 2.00 1.70

LIGHT 2.10 0.30 1.80

MEDIUM 1.30 -0.40 1.70

HEAVY -1.10 -2.80 1.70

Prices at Ras Tanura for Saudi oil

destined for the Mediterranean are set

against ICE Brent:

JUNE MAY CHANGE

EXTRA LIGHT 3.70 1.70 2.00

LIGHT 2.00 -0.10 2.10

MEDIUM 1.40 -0.60 2.00

HEAVY -1.30 -3.30 2.00