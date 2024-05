俳優パク・ボゴム、キュートな日常写真が「彼氏SHOT過ぎ」 愛らしい近況でファンを悶絶させる【PHOTO】

俳優パク・ボゴムが愛らしい近況写真を公開して話題だ。

パク・ボゴムは最近、自身のインスタグラムを更新。

板チョコの絵文字とともに「You never know what you’re going to get.」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿を見ると、パク・ボゴムがベルギー・アントワープ滞在中に撮影したと見られる写真が並んでいる。

ベージュのコートを羽織り、黒のフードを被ったメガネ姿でカメラを見つめたり、食事をほおばる様子を公開したりするなど、何気ない日常を披露するパク・ボゴム。なかでも、両手を頬に当手たポーズの至近距離SHOTではキュートな雰囲気も伝わり、見た者の多くを虜にして見せた。

この投稿には、ファンから「可愛い!」「タイはあなたを恋しがっています」「ボゴムさんが一番輝いています」「ボゴムさんの食べてる姿が大好き」「彼氏SHOT過ぎる」といったコメントが寄せられていた。

(写真=パク・ボゴムInstagram)

なお、パク・ボゴムは来る6月5日に韓国で公開予定の映画『ワンダーランド』(原題)で歌手兼女優ペ・スジと初共演する。

また、2024年下半期に放送予定のJTBC新ドラマ『グッドボーイ』(原題)で主演を務める予定だ。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』(原題)で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍有名俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。