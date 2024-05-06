遊戯王OCG「TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin」収録カードリスト公開！
【遊戯王OCG「TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin」】
6月8日 発売予定
価格：1,100円
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
6月8日 発売予定
価格：1,100円
コナミデジタルエンタテインメントはYU-GI-OH.jpにて、6月8日に発売予定の「遊戯王オフィシャルカードゲーム TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin」のカードリストを公開した。
本製品はウルトラレア仕様1枚、ノーマル仕様49枚で構成された50枚の構築済みカードデッキ。2020年初出のカード「Evil★Twin」をはじめとした「Evil★Twin」と「Live☆Twin」が主役のデッキとなる。この他「灰流うらら」、「増殖するG」、「無限泡影」、「ハーピィの羽根箒」など、話題に上りやすいカードが多数収録されている。
【更新情報】「Vジャンプニュース」更新！- 【公式】YU-GI-OH.jp (@yu_gi_oh_jp) May 6, 2024
Vジャンプ7月特大号掲載記事：第1回 『TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin（イビルツイン）』の収録カードリストを公開！#遊戯王 #OCGhttps://t.co/uVAsBwYcan pic.twitter.com/aTEp1OxayF
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