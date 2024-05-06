【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想　50.5 　前回　50.5

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想　53.3　前回　53.3

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想　52.9　前回　52.9

ユーロ圏生産者物価指数（3月）18:00
予想　-0.4%　前回　-1.0%（前月比)　
予想　-7.7%　前回　-8.3%（前年比)


※予定は変更されることがあります。