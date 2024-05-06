これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想 50.5 前回 50.5
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 53.3 前回 53.3
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 52.9 前回 52.9
ユーロ圏生産者物価指数（3月）18:00
予想 -0.4% 前回 -1.0%（前月比)
予想 -7.7% 前回 -8.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:50
予想 50.5 前回 50.5
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 53.3 前回 53.3
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）17:00
予想 52.9 前回 52.9
ユーロ圏生産者物価指数（3月）18:00
予想 -0.4% 前回 -1.0%（前月比)
予想 -7.7% 前回 -8.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。