【ねんどろいど 陸八魔アル】予約受付期間:6月12日まで価格:7,400円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ねんどろいど 陸八魔アル」の予約を受け付けている。公式ショップでの受付期間は6月12日までで、価格は7,400円。

本製品はAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園に所属する便利屋68の自称社長「陸八魔アル」をねんどろいど化したもの。表情パーツの「笑顔」、「ドヤ顔」、「困り顔」に加え、オプションパーツとして「スナイパーライフル」などが付属する。なお、公式ショップで購入すると、特典として特製丸台座が同梱される。

【ねんどろいど 陸八魔アル】【公式ショップ特典】

特製丸台座

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.