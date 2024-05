90年代に活躍し、当時の世界中のサッカー少年少女たちの憧れの的となったファンタジスタ、ロベルト・バッジョ氏。バッジョ氏は1967年2月18日、イタリアのヴィチェンツァで生まれた。1981年にセリエC1のヴィチェンツァでデビューし、1985年にセリエAのフィオレンティーナに移籍。その移籍直後に右膝十字靭帯断裂の大怪我を負ったが、復帰後は活躍を見せ、その後ユヴェントス、ミラン、インテルなどイタリアの強豪クラブでプレー。絶大な人気を誇るスター選手となり、93年にはバロンドールも受賞した。イタリア代表としても活躍し90年、94年、98年と3大会のワールドカップに出場。特に94年のワールドカップ決勝戦でバッジョ氏がPKを外し、優勝を逃したシーンは世界中のサッカーファンの記憶に強く残っている。バッジョ氏は2004年にブレシアで現役を引退。その後は「家族との時間を楽しむ」とコーチ、監督業などを一切せず、チャリティーマッチに度々参加したり、雑誌の取材にたまに応じる程度でほぼサッカー界やメディアの前から姿を消していた。さらにTwitterやInstagramなどSNSも一切やっていなかった、ファンはその近況を知ることができなかった。娘のヴァレンティーナ氏が自身のInstagram(@v_baggio)で、度々バッジョ氏の写真を投稿するため、そこや他の家族のアカウントをフォローして見るしかなかった。

しかし!!!!!!!!!!!2024年2月19日、突如バッジョ氏の物と思われるInstagramアカウントに動画が投稿された。さらにその後は息子であるレオナルド氏の誕生日をお祝いする家族写真を投稿。家族のアカウントや、かつて所属したクラブの公式アカウントもこのアカウントをフォローしており、プロフィールには「This is my only and official social media account.」(これは私の唯一の公式ソーシャルメディアアカウントです。)とも書かれており、100%本物と見て間違いないだろう。2024年4月16日現在、4個の投稿がある。また、ストーリーズは頻繁に更新されている。これはかつてのファンは大歓喜の案件。まだ知らなかったというファンの方は、いますぐフォローしよう!!!(Written by 大井川鉄朗)