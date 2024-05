現在のナイジェリア代表はナポリFWヴィクター・オシムヘン、レヴァークーゼンFWヴィクター・ボニフェイスを筆頭にハイレベルなセンターフォワードが揃っている。



オシムヘンとボニフェイスの2枚だけでも凄いが、さらに下の世代が伸びている。今季ベルギー1部リーグで注目を集めている17歳のFWジョージ・イレニヘナだ。



昨季ベルギーリーグを制したアントワープでプレイするイレニヘナは、17歳ながら主力として今季リーグ戦34試合に出場して8ゴールを奪っている。さらに今季はチャンピオンズリーグ・グループステージでバルセロナ相手にも得点を奪っていて、非常に充実したシーズンを過ごしているのだ。





