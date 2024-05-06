★藤田ニコルの東京最新スポットドライブ★

今回は東京の最新スポットを巡ります！

放送後に向かっても間に合う都内の最新スポットをご紹介！

【出演者】岡田紗佳・藤田ニコル・小峠英二・村上佳菜子・小島奈津子・きょん（コットン）

＜ロケで訪れた場所＞

★都立明治公園

・natuRe tokyo

・Meiji Park Market

⇒Parklet

⇒Parklet Kiosk

⇒Baby J‘s

・Play Earth Park Wonder Store

・TOTOPA

★麻布台ヒルズ

・麻布台ヒルズマーケット

⇒コム・ン トウキョウ

⇒コム・ン メレンゲ

⇒パーラー矢澤

⇒隅田屋

⇒亀戸餃子

・Hills House Sky Room Café ＆ Bar

・チームラボボーダレス

・チームラボスケッチファクトリー



【ロケで紹介した内容】

★都立明治公園

■natuRe tokyo

・薪焼き鮭粕漬けいくらご飯 3200円

・熊本 熟成艶姫牛 サーロイン 5500円

・薪焼き サイコロ和牛ステーキご飯 3850円

・アロハビール 1300円

・ナチュールワイン（グラス） 850円〜

・エシカル・スピリッツ リバイブ（グラス） 1210円

・ブッラータチーズ 2700円

■Meiji Park Market

⇒Baby J‘s

・クラシックフライドチキンバーガー 1500円

■Play Earth Park Wonder Store

・Tripp キックバイク 2時間550円

・モルック 2時間330円

・フレスコボール 2時間330円

・椅子 2時間550円

・テーブル 2時間550円

★麻布台ヒルズ

■麻布台ヒルズマーケット

⇒コム・ン トウキョウ

・桜と日本酒 972円

⇒コム・ン メレンゲ

・エスピエーグル 648円

⇒パーラー矢澤

・黒毛和牛のローストビーフ100g 1880円

⇒隅田屋

・寿 酢めし用 2合 600円

・加 カレー用 2合 600円

・結 おむすび用 2合 600円

・いなり 320円

・干しえび 350円

・しそチーズ 350円

・かつおぶし 320円

・玄米クリームチーズ 420円

・しお 280円

・すじこ 600円

・うめ 380円

・さけ 450円

・こんぶ 380円

・まぐろの角煮 450円

■Hills House Sky Room Café ＆ Bar

・サントノーレ 1100円

■チームラボスケッチファクトリー

・ハンドタオル 1500円

・Tシャツ 4000円

・トートバッグ 3000円

・缶バッジ 600円

