【HELLDIVERS 2:PSアカウント連携必須化の中止】5月6日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS5/PC用シューティング「HELLDIVERS 2」において、PlayStation Network(PSN)アカウントとの連携必須化の中止を発表した。

「HELLDIVERS2」は、スウェーデンのArrowhead Game Studiosが開発した「HELLDIVERS」の続編タイトル。2月8日に発売されて以降、プレーヤー数が増加しサーバーを増強するなど、高評価を得ていた。

だがPC(Steam)版において、発売当初は“技術的な問題”によりオプションとしていた「PSNアカウント」との連携を必須化すると5月3日に発表。ゲームの安全性とセキュリティを守るためとして、新規プレーヤーは5月6日から、既存のプレーヤーは5月30日までにSteamとPSNを連携するよう案内していた。このアカウント連携の必須化によって、Steamのレビューには抗議が殺到し、最近のレビュー約26万件は「圧倒的に不評」となっている。

これを受けて、SIEはアカウント連携必須化のアップデートを実行しないと発表した。同社は「PC版プレーヤーにとって、何が最善かを私たちは模索中ですが、皆さんのフィードバックは大変貴重です。本作への継続的なサポートに改めて感謝申し上げます」とコメント。なお、今後の計画は改めて発表するとしている。

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still…