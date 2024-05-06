[5.6 J2第14節](正田スタ)

※14:00開始

主審:佐藤誠和

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 2 城和隼颯

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 24 酒井崇一

DF 50 菊地健太

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 35 玉城大志

FW 9 北川柊斗

FW 10 佐藤亮

FW 23 平松宗

控え

GK 13 近藤壱成

DF 36 中塩大貴

MF 7 和田昌士

MF 17 山中惇希

MF 41 永長鷹虎

FW 8 高澤優也

FW 40 佐川洸介

監督

大槻毅

[清水エスパルス]

先発

GK 57 権田修一

DF 3 高橋祐治

DF 5 北爪健吾

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 13 宮本航汰

MF 16 西澤健太

MF 21 矢島慎也

MF 70 原輝綺

FW 11 ルーカス・ブラガ

FW 99 ドウグラス・タンキ

控え

GK 1 沖悠哉

DF 14 山原怜音

MF 19 松崎快

MF 25 成岡輝瑠

MF 71 中村亮太朗

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 23 北川航也

監督

秋葉忠宏