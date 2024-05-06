群馬vs清水 スタメン発表
[5.6 J2第14節](正田スタ)
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 36 中塩大貴
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 8 高澤優也
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 13 宮本航汰
MF 16 西澤健太
MF 21 矢島慎也
MF 70 原輝綺
FW 11 ルーカス・ブラガ
FW 99 ドウグラス・タンキ
控え
GK 1 沖悠哉
DF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 25 成岡輝瑠
MF 71 中村亮太朗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 35 玉城大志
FW 9 北川柊斗
FW 10 佐藤亮
FW 23 平松宗
控え
GK 13 近藤壱成
DF 36 中塩大貴
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 40 佐川洸介
監督
大槻毅
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 13 宮本航汰
MF 16 西澤健太
MF 21 矢島慎也
MF 70 原輝綺
FW 11 ルーカス・ブラガ
FW 99 ドウグラス・タンキ
控え
GK 1 沖悠哉
DF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 25 成岡輝瑠
MF 71 中村亮太朗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏