[5.6 J3第13節](アシさと)

※13:00開始

主審:西山貴生

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 33 小澤章人

DF 4 市原亮太

DF 5 白井達也

DF 24 竹内悠力

MF 6 トーマス・モスキオン

MF 9 近藤高虎

MF 10 マルクス・ヴィニシウス

MF 14 弓場堅真

MF 20 佐藤璃樹

MF 37 梅木怜

FW 29 アンジェロッティ

控え

GK 1 修行智仁

DF 3 福森直也

DF 23 松本雄真

MF 25 楠美圭史

MF 36 横山夢樹

FW 11 阪野豊史

FW 13 高瀬太聖

監督

服部年宏

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 2 脇本晃成

DF 14 下堂竜聖

DF 23 西矢慎平

DF 25 安光将作

MF 6 瀬良俊太

MF 19 井上直輝

MF 22 椎名伸志

MF 24 河井陽介

MF 28 布施谷翔

FW 10 マテウス・レイリア

控え

GK 31 齋藤和希

DF 4 神山京右

DF 46 川上優樹

MF 15 ガブリエル・エンリケ

MF 33 高橋馨希

FW 9 碓井聖生

FW 27 吉平翼

監督

小田切道治