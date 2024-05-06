今治vs富山 スタメン発表
[5.6 J3第13節](アシさと)
※13:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 33 小澤章人
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
DF 24 竹内悠力
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 9 近藤高虎
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 14 弓場堅真
MF 20 佐藤璃樹
MF 37 梅木怜
FW 29 アンジェロッティ
控え
GK 1 修行智仁
DF 3 福森直也
DF 23 松本雄真
MF 25 楠美圭史
MF 36 横山夢樹
FW 11 阪野豊史
FW 13 高瀬太聖
監督
服部年宏
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 19 井上直輝
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 46 川上優樹
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
※13:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 33 小澤章人
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
DF 24 竹内悠力
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 9 近藤高虎
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 14 弓場堅真
MF 20 佐藤璃樹
MF 37 梅木怜
FW 29 アンジェロッティ
控え
GK 1 修行智仁
DF 3 福森直也
DF 23 松本雄真
MF 25 楠美圭史
FW 11 阪野豊史
FW 13 高瀬太聖
監督
服部年宏
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 19 井上直輝
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 46 川上優樹
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治