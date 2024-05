ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、傘を広げた時に見える内側のアートがインパクト抜群な、「チップ&デール」デザインの「1級遮光生地使用の2枚張り晴雨兼用傘」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「チップ&デール」1級遮光生地使用の2枚張り晴雨兼用傘

© Disney

価格:8,990円(税込)

傘骨長さ:約55cm

全長:約81cm

重さ:約370g

直径:約90cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの傘。

天候が不安定な季節にも便利な晴雨兼用タイプです!

外側はネイビーを基調としたシックなデザインで、シーンを選ばず使いやすいのも魅力的。

© Disney

外側にはアクセントで1箇所にロゴがプリントされています。

© Disney

ロゴは柔らかいタッチで表現され、ネイビー地に白プリントなので映えます☆

© Disney

内側のアートは一面に大きくデザインされ、花火を楽しむ「チップと「デール」の姿が。

カラフルな花火は迫力満点で、元気いっぱいに両手を広げる「チップ」に、星を抱えてちょこんと座っている「デール」のアートが愛らしさ満点です!

© Disney

外側は1級遮光生地+ウレタンコーティング加工。

さらにUVカット率99.9%で紫外線対策もバッチリです。

しっかり日差しを遮って、突然の雨にも活躍してくれる兼用傘。

傘を広げた時に見える内側のアートがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「1級遮光生地使用の2枚張り晴雨兼用傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

