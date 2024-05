TWICE サナ、引き締まった腹筋をチラ見せ…グラビア撮影現場の写真を公開

TWICEのサナの魅惑的なビジュアルが公開された。サナは5日、自身のInstagramを通じて「まだアップできていなかった」というコメントと共に数枚の写真をを掲載した。公開された写真には、撮影現場でポーズをとっているサナの姿が収められている。特に小さな顔に整った目鼻立ちと華やかなメイク、引き締まった腹筋が目を引く。サナが所属するTWICEは、7月17日に日本で5枚目のオリジナルアルバム「DIVE」をリリースする。また、7月13〜14日に大阪・ヤンマースタジアム長居、20〜21日に東京・味の素スタジアム、27〜28日に海外女性アーティスト史上初の神奈川・日産スタジアムにて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催する予定だ。