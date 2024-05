ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、前後2重になっていて立体感もある「ドナルドダック」デザイン「存在感のあるアクリルスタンド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」存在感のあるアクリルスタンド

© Disney

価格:各2,290円(税込)

セット内容:(各柄)スタンド部・2個、台座部・1個

仕様:組み立て式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」の生誕90周年記念アートを使用したアクリルスタンド。

お部屋をかわいく飾ってくれる、存在感あるディズニーグッズです!

また、前後2重になった立体的なつくりなのもポイント。

デザインは全3種類で、それぞれ「ドナルドダック」ファミリーが勢揃いした個性的なアートになっています☆

バースデーケーキ

© Disney

完成サイズ(組み立て時):幅約12、奥行約10、高さ約13cm

「バースデーケーキ」デザインのアクリルスタンド。

ケーキの準備をする「デイジーダック」や「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」、そして主役である「ドナルドダック」の姿が賑やかに描かれています!

今にも楽しそうにはしゃぐ「ドナルドダック」たちの声が聞こえてきそう。

マリンクルーズ

© Disney

完成サイズ(組み立て時):幅約10.8、奥行約10、高さ約12.2cm

「マリンクルーズ」デザインのアクリルスタンド。

「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」はお揃いのマリンな服を着て出発☆

躍動感たっぷりなアートや、「ドナルドダック」モチーフの船にも注目です。

ネイビーブレザー

© Disney

完成サイズ(組み立て時):幅約10.2、奥行約10、高さ約13.8cm

「ネイビーブレザー」デザインのアクリルスタンド。

ネイビーのブレザー姿がかっこよく、「スクルージ・マクダック」や「グランマ・ダック」も集合!

ポージングやコーディネートに個性が光るユニークなアートです。

© Disney

組み立ては、足形の台座の穴に差し込むだけなので簡単。

デザインごとに台座のカラーが異なるので、3種類すべて並べて飾ってもかわいい仕様になっています。

© Disney

アクリル樹脂製で、様々な場所に飾れるのも魅力的です。

「ドナルドダック」誕生90周年記念アートを使用した、コレクションにぴったりなアクリルスタンド。

前後2重になっていて立体感もある「存在感のあるアクリルスタンド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

