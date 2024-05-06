首位の阪神は甲子園に戻って広島と3連戦、2位の巨人は2カード連続で敵地

プロ野球はゴールデンウィーク突入とともに、ますますの盛り上がりを見せている。巨人との直接対決でなんとか首位をキープした阪神が、甲子園に戻って広島との3連戦。2ゲーム差で追う巨人は、2カード連続の敵地で中日とヤクルトと戦う。セ・リーグは首位から最下位まで3.5ゲーム差の大混戦だ。

パ・リーグでは、3連敗から脱出して首位を快走するソフトバンクが、本拠地で2位の日本ハムと直接対決。2.5ゲーム差のため、再び3連敗となれば首位が入れ替わる。週末には宮崎、鹿児島で昨季王者のオリックスと2連戦を戦う。今週の試合と主な放送予定は下記の通り。（5月6日時点判明分）

5月6日（月）

■セ・リーグ

○DeNA-ヤクルト（18時）

テレビ神奈川、TBSチャンネル2、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド

○中日-巨人（18時）

東海テレビ、BSフジ、フジテレビTWO

○阪神-広島（18時）

サンテレビ、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN

■パ・リーグ

○ロッテ-西武（14時）

日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○楽天-オリックス（18時）

BS朝日、J SPORTS 3、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-日本ハム（18時）

TOKYO MX、BSJapanext、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月7日（火）

■セ・リーグ

○中日-巨人（18時）

東海テレビ、フジテレビTWO

○阪神-広島（18時）

関西テレビ、TSS、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN

■パ・リーグ

○ロッテ-西武（18時）

千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○ソフトバンク-日本ハム（18時）

FBS、TOKYO MX、UHB、BS日テレ、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月8日（水）

■セ・リーグ

○DeNA-ヤクルト（18時）

テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド

○中日-巨人（18時）

CBC、BS-TBS、TBSチャンネル

○阪神-広島（18時）

サンテレビ、NHK-BS、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN

■パ・リーグ

○楽天-オリックス（18時）

BS12、J SPORTS 3、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-日本ハム（18時）

TOKYO MX、HTB、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月9日（木）

■セ・リーグ

試合なし

■パ・リーグ

試合なし

5月10日（金）

■セ・リーグ

○ヤクルト-巨人（18時）

BS朝日、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○DeNA-阪神（18時）

テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド

○広島-中日（18時）

NHK、J SPORTS1

■パ・リーグ

○日本ハム-ロッテ（18時）

NHK-BS、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○西武-楽天（18時）

テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月11日（土）

○DeNA-阪神（14時）

TBSチャンネル2、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド

○広島-中日（14時）

広島テレビ、J SPORTS1

○ヤクルト-巨人（18時）

BSフジ、フジテレビONE、 フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○ソフトバンク-オリックス（13時）

TNC、UMK、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○日本ハム-ロッテ（14時）

STV、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○西武-楽天（14時）

フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月12日（日）

○広島-中日（13時30分）

広島ホームテレビ、J SPORTS1

○DeNA-阪神（14時）

TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド

○ヤクルト-巨人（18時）

BSフジ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○日本ハム-ロッテ（13時）

テレビ東京、NHK（北海道）、BS朝日、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○ソフトバンク-オリックス（14時）

KBC、KKB、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○西武-楽天（14時）

NHK-BS、フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）