首位・ソフトバンクと2位・日本ハムが直接対決 セは大混戦、阪神を追う巨人…今週のNPB日程
首位の阪神は甲子園に戻って広島と3連戦、2位の巨人は2カード連続で敵地
プロ野球はゴールデンウィーク突入とともに、ますますの盛り上がりを見せている。巨人との直接対決でなんとか首位をキープした阪神が、甲子園に戻って広島との3連戦。2ゲーム差で追う巨人は、2カード連続の敵地で中日とヤクルトと戦う。セ・リーグは首位から最下位まで3.5ゲーム差の大混戦だ。
パ・リーグでは、3連敗から脱出して首位を快走するソフトバンクが、本拠地で2位の日本ハムと直接対決。2.5ゲーム差のため、再び3連敗となれば首位が入れ替わる。週末には宮崎、鹿児島で昨季王者のオリックスと2連戦を戦う。今週の試合と主な放送予定は下記の通り。（5月6日時点判明分）
5月6日（月）
■セ・リーグ
○DeNA-ヤクルト（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド
○中日-巨人（18時）
東海テレビ、BSフジ、フジテレビTWO
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○ロッテ-西武（14時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV
○楽天-オリックス（18時）
BS朝日、J SPORTS 3、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
TOKYO MX、BSJapanext、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
5月7日（火）
■セ・リーグ
○中日-巨人（18時）
東海テレビ、フジテレビTWO
○阪神-広島（18時）
関西テレビ、TSS、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
FBS、TOKYO MX、UHB、BS日テレ、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
5月8日（水）
■セ・リーグ
○DeNA-ヤクルト（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド
○中日-巨人（18時）
CBC、BS-TBS、TBSチャンネル
○阪神-広島（18時）
サンテレビ、NHK-BS、スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○楽天-オリックス（18時）
BS12、J SPORTS 3、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
TOKYO MX、HTB、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
5月9日（木）
■セ・リーグ
試合なし
■パ・リーグ
試合なし
5月10日（金）
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
BS朝日、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド
○広島-中日（18時）
NHK、J SPORTS1
■パ・リーグ
○日本ハム-ロッテ（18時）
NHK-BS、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○西武-楽天（18時）
テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
5月11日（土）
○DeNA-阪神（14時）
TBSチャンネル2、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド
○広島-中日（14時）
広島テレビ、J SPORTS1
○ヤクルト-巨人（18時）
BSフジ、フジテレビONE、 フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（13時）
TNC、UMK、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○日本ハム-ロッテ（14時）
STV、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○西武-楽天（14時）
フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
5月12日（日）
○広島-中日（13時30分）
広島ホームテレビ、J SPORTS1
○DeNA-阪神（14時）
TBSチャンネル2、BS-TBS、U-NEXT、DAZN、ニコニコ生放送、J SPORTSオンデマンド
○ヤクルト-巨人（18時）
BSフジ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○日本ハム-ロッテ（13時）
テレビ東京、NHK（北海道）、BS朝日、GAORA、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○ソフトバンク-オリックス（14時）
KBC、KKB、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○西武-楽天（14時）
NHK-BS、フジテレビTWO、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）