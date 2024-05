vistlipが5月3日、ワンマンライヴ<ENCORE:BLAZE SHOW DOWN>を東京・新宿BLAZEで開催した。タイトルどおり、2024年7月に閉館となる新宿BLAZEにてvistlipが行う最後のワンマンライヴとなる。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。バンドにとって、ホームと呼べる親しみ深いライヴハウスの存在はとても大きい。vistlipにとっては閉館してしまったZepp Tokyoが毎年周年ライヴを恒例開催してきた約束の場所であったし、ワンマンやイベントを含めて出演数の多い新宿BLAZEも欠かせない場所のひとつだ。

■<vistlip ONEMAN LIVE [ENCORE:BLAZE SHOW DOWN]>2024年5月3日(金)@東京・新宿BLAZE セットリスト

SE

01. My second B-day.

02. drop note.

03. GLOSTER IMAGE

04. AFTER THE DIVE

05. Princess Dizzy

06. REM SLEEP

07. Invisible

08. BLACK-TAIL

09. To be awake is to be alive

10. LAYOUT

11. BitterSweet Ending

12. DIGEST

13. アンサンブル

14. Flash Back Blanky

15. Making of day1.

16. Dead Cherry

17. DANCE IN THE DARK

18. Good girl gone bed.

19. HEART ch.

20. LION HEART

21. Idea

encore

en1. 彩

■<vistlip presents [Party On]>

6月08日(土) 大阪・Yogibo META VALLEY

w/ 甘い暴力

6月09日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY

※ONE MAN LIVE

6月15日(土) 愛知・SPADE BOX

w/ DOGinThePWO

6月16日(日) 愛知・SPADE BOX

※ONE MAN LIVE

詳細:https://www.vistlip.com/posts/ticket/mujzeb

▼チケット

・6/8、6/15公演:6,000円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要

・6/9、6/16公演:6,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要

一般発売:2024年04月27日(土)

https://eplus.jp/vistlip/



■<vistlip 17th Anniversary ONE MAN LIVE [Periodical Cicada]>

7月7日(日) 東京・Zepp DiverCity Tokyo

▼チケット

前売 7,700円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】

受付期間:5月4日(土)18:00〜5月12日(日)23:59

【プレオーダー受付】

受付期間:5月18日(土)12:00〜5月26日(日)23:59

詳細:https://www.vistlip.com/posts/ticket/flpixp



■海(G) / Yuh(G) Birthday Live

■<海(G)バースデーライブ「DRESSCODE:EYEWEAR Third」>

7月20日(土) 東京・Spotify O-WEST

open17:15 / start18:00

※チケット詳細は後日発表



■<Yuh(G)バースデーライブ「Butterfly Allure III」>

7月28日(日) 東京・SHIBUYA THE GAME

open17:30 / start18:00

※チケット詳細は後日発表



関連リンク

◆vistlip オフィシャルサイト

◆vistlip オフィシャルTwitter

◆vistlip オフィシャルLINE

◆vistlip オフィシャルYouTubeチャンネル

◆vistlip オフィシャルFC「V.I.P. LiST」サイト

「ついにこの会場でライヴをするのが最後となってしまいました。今までありがとうございました。みんなもきっと数え切れないくらい来てくれたと思うんだけど、このvistlipとBLAZEの最後の瞬間をみんなと過ごせることをすごく嬉しく思います。……が! BLAZEなくなったら、vistlipどうすればいいんですか⁉」──智(Vo)現在、新宿BLAZE楽屋の壁にはアーティストの多くがサインと共に“ありがとう”という言葉を残している。vistlipは感謝を通り越して、「どうすればいいんですか!?」とMCで言ってしまうほど大切な場所だったわけだ。もちろん、音楽と切っても切れないライヴハウスという存在はバンドだけのものではない。その時々に同じ場所で同じ空気を共有してきたファンにとっても思い入れの深い場所なのである。<ENCORE:BLAZE SHOW DOWN>は、事前に“新宿BLAZE公演で聴きたい曲”を募り、その結果をもとにセットリストが組まれていた。それゆえ智は「すごく変わったセトリでしょ?」とMCで話していたが、セットリストにはこの会場で聴きたい(演奏したい)曲と、ここでやるべき曲が揃っていたように思う。ある意味、vistlipとファンとが用意した新宿BLAZEへ贈る餞(はなむけ)といえるメニューと言っていい。ライヴはTohya(Dr)作のSEから幕を開け、勢いを持つ「My second B-day.」でのっけから一体感を帯びていった。印象的だったのは、アルバム『LAYOUT』(2015年3月発表)からの楽曲が数多くセレクトされていたことだ。おそらく、アルバム『LAYOUT』を引っ提げたツアー初日を新宿BLAZEで行い、その日(2015年4月24日)からvistlipと新宿BLAZEの歴史が始まったことが、みんなの記憶に残っていることも理由だろう。浮遊感から壮大なサビへ展開する「REM SLEEP」、インストゥルメンタル「To be awake is to be alive」から、アンダーグラウンドな空気を纏いつつエモーショナルな側面も持ち合わせたアルバム表題曲「LAYOUT」では、ラストで“喜びをあげたい”という歌詞の後に“あなたに”という言葉を力強く添える場面もあった。「あの時とはバンドの雰囲気も少し違って、今だからこそできる「LAYOUT」だったりするのかな」と後のMCで智が振り返ったが、時が流れ、現在の成熟したバンドサウンドや心情を投影した演奏には、懐かしさも相まって胸を打つものがある。また、終盤の一際ヘヴィな「Good girl gone bed.」や、本編を笑顔溢れる形で締めくくった「Idea」もアルバム『LAYOUT』からのセレクトだった。ファンのリクエストを軸にセットリストを構成するライヴは、「なかなか自分たちじゃやらない曲に気付かせてくれる」とはメンバーの弁。メンバー発信によるセットリストにはない新たな発見があることにも触れていた。アルバム『LAYOUT』収録曲と並んで、「すごくここでやりたい曲だった」とMCで話していたのが、歌詞に新宿の街並みを表す言葉が登場する「BLACK-TALE」だ。さらに、海(G)が奏でるアコースティックギターがロックサウンドの中に人間味や温かさを加えた「BitterSweet Ending」「アンサンブル」だが、とりわけ「BitterSweet Ending」の“君が目指したエンディング”という部分がやけに耳に残ったのは、新宿BLAZEラストライヴならではだったようにも思える。自分の中に飛び込んでくるフレーズや心を動かされるサウンドがある。その時々の状況や心情によって、それらが変わることもvistlipの音楽の魅力のひとつ。ファンやライヴ会場とドラマを積み重ねてきた情に厚いバンドであることを再認識できる場面でもあった。ライヴ終盤には、新たな旅立ちにふさわしい「Dead Cherry」をはじめ、vistlipのライヴ定番曲にして、アルバム『LAYOUT』のツアー中にも鎮座していた楽曲たちが控えていた。これら楽曲でラストスパートに差し掛かる前に、バスドラムのヘッドが破れるというハプニングが発生。それも、ちょうどMCでTohya自身が以下のことを話し終えた矢先の出来事だ。「『LAYOUT』ツアーのとき、「My Second B-day」でペダルが外れて、演奏中止したこともあった。あと昔、SHIBUYA BOXXでやった主催ライヴで「Dead Cherry」をミスって裏で大泣きしてた」と語った直後のトラブルに、“持ってるな〜”と思ってしまったのは、ここだけの話。また、「そんな若い頃もありましたね」と語ったYuh(G)も「「LAYOUT」のアルペジオは緊張する」とのこと。フライングVタイプのギターを持ったアグレッシヴなスタイルはYuhの魅力だが、抒情的なギターソロも素晴らしく、例えばこの日の「REM SLEEP」のクリーントーンに思わず涙腺をやられたことも私事ながらお伝えしておきたい。ラストスパートは「HEART ch.」の白熱ぶりを受け継いで「LION HEART」へ。海のラップパートはいつになく言葉を詰め込んでいて、時おり会場のあちらこちらを指さしていた姿からも、彼なりの形で新宿BLAZEへ刻み込みたい気持ちを表していたようでもあった。しっかりと「Idea」で本編を締めくくった後、止まないアンコールに応えて、再びステージに登場したメンバーは「彩」を披露。激しい楽曲では一際攻撃的な瑠伊(B)のベースを合図にヘッドバンギングが起こる場面や、観客が前へ詰めかける逆ダイブの応酬。この会場で最後に見せた景色は実にライヴハウス然としたものだった。「今日も最高に熱いライヴでした。今日、この夜をBLAZEに返せることが本当に幸せです。絶対に、絶対にまたどこかで会おうな! BLAZEのスタッフさんも!」──智最後の智の言葉に応えるようなタイミングで、客電が点き場内が一気に明るくなった。2024年7月、vistlipにとって大切なライヴハウスがまた一つ幕を閉じる。しかし、7月7日にvistlipは17周年を迎え、海とYuhのバースデーライヴが開催されることが、この夜に発表された。バンドはこれからも続いていく。“新宿BLAZEへ贈る餞”と冒頭で記したが、これからも続くバンドにエールを贈っていたのは会場のほうかもしれない。熱いライヴの後に残ったのは、そんな温かな気持ちだった。取材・文◎平井綾子撮影◎Lestat C&M Project