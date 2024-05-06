全米アルバム・チャート、テイラー・スウィフトの最新作が2週目の1位
今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、先週初登場で1位に輝いたテイラー・スウィフトの最新アルバム『The Tortured Poets Department』が2週目となる首位をキープした。
2位には、カントリー・シンガー、モーガン・ウォレンが昨年3月にリリースしたサード・アルバム『One Thing At A Time』が先週の4位から再浮上。ウォレンは今週、2021年リリースのセカンド・アルバム『Dangerous: The Double Album』も11位から6位に再浮上しており、2作がトップ10入りした。
今週新たにトップ10入りした新作は1枚のみで、カナダ出身のシンガー・ソングライター、PartyNextDoorの4枚目のスタジオ・アルバム『PartyNextDoor 4』が10位にチャート・インしている。彼にとって、アメリカにおける3作目のトップ10ヒットとなった。
Ako Suzuki
Taylor Swift Spends Second Week at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/qI9W9IBG7v- billboard (@billboard) May 5, 2024