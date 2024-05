今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、先週初登場で1位に輝いたテイラー・スウィフトの最新アルバム『The Tortured Poets Department』が2週目となる首位をキープした。2位には、カントリー・シンガー、モーガン・ウォレンが昨年3月にリリースしたサード・アルバム『One Thing At A Time』が先週の4位から再浮上。ウォレンは今週、2021年リリースのセカンド・アルバム『Dangerous: The Double Album』も11位から6位に再浮上しており、2作がトップ10入りした。

Taylor Swift Spends Second Week at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/qI9W9IBG7v