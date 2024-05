小さな天使の男の子をモチーフにした「 Sonny Angel(ソニーエンジェル) 」から、身の回りのものに取り付けることができるデコレーションフィギュア「HIPPERS(ヒッパーズ)」の新シリーズがお目見え。ソニーエンジェル公式オンラインストアなどで、5月23日(木)より販売がスタートします。“顔”と“お尻”を同時に眺められるかわいすぎるポーズに、思わず夢中になっちゃうこと間違いなしです!「ソニーエンジェル」20周年を記念した新作が登場

2004年に日本で誕生してから、1000種類を超える歴代ミニフィギュアを世界30カ国以上で展開し、世界中で愛される「ソニーエンジェル」。欧米を中心にTikTokで商品の開封動画やチャレンジ動画がトレンド化するなど、現在人気急上昇中なんです。このたび、そんな「ソニーエンジェル」の20周年記念商品の第一弾として、SNSで話題沸騰中の「ヒッパーズ」の新作「Sonny Angel HIPPERS Looking Back Series」(税込1320円)が登場。“Looking Back”と題した振り向き姿のキュートな「ソニーエンジェル」は、新生活でちょっぴりお疲れ気味の心に癒しを届けてくれそうですね。いろいろな場所によじ登る「ヒッパーズ」「ヒッパーズ」は、身の回りのものに取り付けることができるデコレーションフィギュア。貼り剥がし可能な吸着シートで、好きなところに貼ることができます。デスク周りやスマートフォンに付ける使い方のほか、インテリアのアクセントにもぴったりです。仕事や勉強に励むあなたをやさしく見守ってくれたり、ケースの色に合わせてアクセサリー感覚として楽しめたり。そして、普段何気なく過ごす場所を華やかに彩ってくれたりと、さまざまな場面で活躍します。「Looking Back」シリーズなら、鏡越しにソニーエンジェルもカメラ目線になった、キュートな自撮り写真が撮影できちゃいますよ。いくつもゲットしたくなっちゃう全13種類「Sonny Angel HIPPERS Looking Back Series」は、『Monkey』や『Rabbit』、『Duck』や『Cat』など、動物の被り物をした12種類に、シークレット1種類を加えた全13種類がラインナップ。20周年にぴったりな、ひときわ鮮やかなネオンカラーがかわいいですよね。ブラインドパッケージになっているから、箱を開けるまで何が入っているかわからないドキドキを味わえるのも「ソニーエンジェル」の魅力。揃えて並べるほどかわいいから、ついいくつもゲットしたくなっちゃいそうです。今後も「ソニーエンジェル」に注目して今回ご紹介した「Sonny Angel HIPPERS Looking Back Series」は、ソニーエンジェル公式オンラインストアや、全国のバラエティストアなどで、5月23日(木)より販売がスタートします。「ソニーエンジェル」には、20周年記念商品が順次登場予定だというから、今後も目が離せませんね。ソニーエンジェル公式オンラインストアhttps://www.sonnyangelstore.com/参照元:株式会社ドリームズ プレスリリースisutaのPOP UP STOREを下北沢で開催します!2024年5月10日(金)〜12日(日)の3日間、東京・下北沢にてisutaのポップアップストアを開催します!テーマは『ごきげんチャージ at home』。おうち時間をごきげんにする、お香やラグ、マグカップ、オイルバームなど、センスフルなプロダクトが揃います。今回のisutaのポップアップストアで初お披露目となる新作アイテムも販売しますよ!詳細は下記バナーをタップしてチェックしてね。\TAP HERE/