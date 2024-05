ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」SUNSHOWERバージョンのコンセプトフォト公開

ZEROBASEONEが水の中でも爽やかなビジュアルを誇った。彼らは最近、公式SNSを通じて3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のSUNSHOWERバージョンのコンセプトフォトを順次公開した。公開された写真は、まるで水中を連想させる神秘的な背景で、ブルーカラーをポイントにしたスタイリングで9人9色の爽やかなビジュアルを披露している。ZEROBASEONEは先立って公開されたSOLARバージョンフォトを通じて太陽の強烈さを盛り込み、今回のSUNSHOWERバージョンフォトを通じては水中にいるような雰囲気で清涼感あふれるコンセプトフォトを完成した。この中で、SOLARバージョンで登場した停留所が再び登場。また、ZEROBASEONEの結成日である「2023.04.20」と書かれていていることが注目を集めた。

彼らは「You had me at HELLO」を通じて名実共に「5世代アイコン」としての歩みを継続する。彼らは昨年発売した1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」と2ndミニアルバム「MELTING POINT」が連続でダブルミリオンセラーを記録し、K-POP史に新しい歴史を残している。特に、ZEROBASEONEは灼熱の太陽の下で一緒に踊るダンスだけに没頭する瞬間を歌った収録曲「SWEAT」で日・韓・中の主要音楽チャートにランクイン。さらに世界26ヶ地域のiTunesでトップソングチャート1位を席巻した。3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は5月13日の午後6時、各種音源サイトを通じて公開される。