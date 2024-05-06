BOYNEXTDOOR、7月10日に日本デビュー決定 初の日本オリジナル曲も収録＜JP 1st Single「AND，」＞
【モデルプレス＝2024/05/06】HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、2024年7月10日にJP 1st Single『AND，』で待望の日本デビューを果たすことが決定した。
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JP 1st Single『AND，』には、2nd EP『HOW？』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。
BOYNEXTDOORは、KOZ ENTERTAINMENT初の6人組ボーイグループ。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月30日に1st Single ‘WHO!’でデビューすると、当時の2023年新人K-POPグループデビューアルバム初動売上枚数1位を記録。同年9月には1st EP ‘WHY..’を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。「2023 THE FACT MUSIC AWARDS」でのホッテスト賞、「Melon Music Awards 2023」でのグローバルライジングアーティスト賞など、2024年1月時点で8つの賞を獲得。次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆BOYNEXTDOOR、7月10日に日本デビュー
JP 1st Single『AND，』には、2nd EP『HOW？』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。
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