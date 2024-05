【「薬屋のひとりごと」休載】5月6日 発表

小学館は5月6日、サンデーうぇぶりにてマンガ「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」の「休載のお知らせ」を更新した。

「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」は、月刊サンデーGXで連載中のマンガ作品。休載は作画を担当する倉田三ノ路氏の育休によるもので、1月に出産し、夏頃の復帰に向けて準備を進めているという。

休載は3月時点で発表されており、改めてサンデーうぇぶり上で休載が発表された。なおお知らせには、壬氏たちが「理想の休日」を話し合うミニマンガが合わせて掲載されている。

