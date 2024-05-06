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ゴールデンウィークもいよいよきょう（6日）が最終日となりました。高速道路では、きのうからUターンラッシュが始まっていて、すでに渋滞が出ているところがあります。午後になるとさらに混雑箇所が増える見込みです。

午前11時半現在の混雑状況と、午後からの混雑予想は以下の通りです。（情報提供：NEXCO東日本、中日本、西日本）

現在の高速道路の混雑状況（6日午前11時半現在）

全国の高速道路の混雑状況です。

【中央道】[上り：東京方面]
・小仏ﾄﾝﾈﾙ付近(談合坂スマート→八王子JCT間)　17キロ

【名神】[下り：神戸方面]
・吹田IC付近　1キロ

【山陽道(宇部下関線)】[上り：東行]
・埴生IC→小野田IC　※工事のため通行止め

きょう（6日）午後からの混雑予想

6日の午後からの混雑状況です。
・混雑が予想される区間とボトルネック（渋滞の先頭となると思われる）箇所
・渋滞が発生すると予測される時刻とピーク時間／渋滞の長さ
・この区間の所要時間

東北・関東の混雑予想

【東北自動車道】    上り  
・ 佐野藤岡IC → 羽生IC 羽生ＰＡ付近    15時～18時    16時／5km　10分
・矢板IC → 宇都宮IC  上河内ＳＡ付近    14時～18時    15時／5km　12分
・黒磯板室IC → 西那須野塩原IC   西那須野塩原IC付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14時～18時    15時／5km　12分

【常磐自動車道】    上り    
・岩間IC → 土浦北IC  千代田石岡IC付近  14時～17時    15時／5km　10分
・谷和原IC → 流山IC  柏IC付近    　　　 15時～19時    16時／5km　12分

【関越自動車道】   上り    
・嵐山小川IC → 鶴ヶ島IC  高坂ＳＡ付近    14時～18時    16時／10km　20分

【京葉道路】    上り    
・千葉東ＪＣＴ → 穴川IC  穴川IC付近    14時～18時    15時／5km　15分
・武石IC → 花輪IC  花輪IC付近    15時～19時    16時／5km　15分

【京葉道路】    下り   
・京葉市川IC → 花輪IC  船橋IC付近    9時～12時    10時／5km　15分

【千葉東金道路】  上り    
・高田IC → 千葉東ＪＣＴ  千葉東ＪＣＴ付近  14時～17時  15時／5km　20分

【東京湾アクアライン連絡道】    上り    
・袖ヶ浦IC → 木更津金田IC  アクアライン 海ほたるＰＡ付近  
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14時～19時    16時／3km　7分

【東京湾アクアライン】    上り    
・木更津金田IC → 川崎浮島ＪＣＴ  海ほたるＰＡ付近  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14時～19時    16時／8km　23分

【東名高速道路 】   上り    
・秦野中井IC → 横浜町田IC   綾瀬SIC付近    11時～22時 13時／15km　36分
・綾瀬スマートIC → 横浜青葉IC  横浜青葉IC付近
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18時～23時 19時／10km　30分

【東名高速道路 】下り    
・豊川IC → 音羽蒲郡IC  赤塚ＰＡ付近    16時～20時    17時／5km　12分
・音羽蒲郡IC → 豊田ＪＣＴ   豊田ＪＣＴ付近 16時～20時  17時／15km　36分

【新東名高速道路】    上り    
・伊勢原ＪＣＴ → 厚木南   海老名南ＪＣＴ付近 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12時～21時    13時／4km　8分
・厚木南 → 海老名南ＪＣＴ   海老名南ＪＣＴ付近  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   12時～21時    13時／2km　4分
・伊勢原ＪＣＴ → 厚木南  海老名南ＪＣＴ付近  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   12時～21時    13時／4km　8分

【首都圏中央連絡自動車道】    外回り    
・寒川南IC → 海老名IC   海老名ＪＣＴ付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12時～21時    13時／5km　12分


【新湘南バイパス】    上り    
・茅ヶ崎中央IC → 藤沢IC   藤沢IC付近    15時～20時    16時／5km　30分
 

関東・東海・北陸の混雑予想

【中央自動車道】    上り    
・大月IC → 八王子ＪＣＴ  小仏ＴＮ付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9時～20時    11時／20km　1時間20分

【中央自動車道】　 下り    
・小牧東IC → 小牧ＪＣＴ  小牧ＪＣＴ付近    15時～20時    16時／5km　12分
・恵那IC → 土岐ＪＣＴ   土岐ＪＣＴ付近    15時～20時    16時／15km　36分

【東名阪自動車道】    上り   
・亀山南ＪＣＴ → 亀山ＪＣＴ   亀山スマートIC付近  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14時～20時    15時／6km　13分

【伊勢湾岸自動車道】    上り    
・湾岸長島IC → 湾岸弥富IC  湾岸弥富IC付近  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16時～20時    17時／5km　12分

【伊勢自動車道】    上り    
・芸濃IC → 亀山南ＪＣＴ  亀山スマートIC付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14時～20時    15時／5km　11分

【北陸自動車道】    上り    
・金沢西IC → 能美根上スマートIC   美川IC付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9時～20時    17時／10km　24分

【北陸自動車道】    下り    
・安宅ＰＡスマートIC → 美川IC   能美根上スマートIC付近    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8時～21時    17時／10km　24分

【東海北陸自動車道 】   上り    
・一宮木曽川IC → 一宮ＪＣＴ  一宮ＪＣＴ付近  
　　　 10時～12時    11時／5km　20分
　　　 14時～21時    15時／5km　20分
 

東海・関西・九州の混雑状況

【名神高速道路】    上り    
・岐阜羽島IC → 一宮IC   一宮IC付近    
　　　14時～21時    15時／10km　24分
　　　10時～12時    11時／5km　  12分
・京都南IC → 大津IC  大津IC付近    14時～18時    15時／5km　20分

【名神高速道路】　 下り    
・草津ＪＣＴ → 大津IC    大津IC付近    16時～19時    17時／10km　40分

【九州自動車道】    上り    
・久留米IC → 筑紫野IC   基山ＰＡ付近    14時～19時    15時／5km　15分
・八女IC → 久留米IC    広川IC付近    16時～19時    17時／5km　15分