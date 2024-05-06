ゴールデンウィークもいよいよきょう（6日）が最終日となりました。高速道路では、きのうからUターンラッシュが始まっていて、すでに渋滞が出ているところがあります。午後になるとさらに混雑箇所が増える見込みです。

午前11時半現在の混雑状況と、午後からの混雑予想は以下の通りです。（情報提供：NEXCO東日本、中日本、西日本）

現在の高速道路の混雑状況（6日午前11時半現在）

全国の高速道路の混雑状況です。





きょう（6日）午後からの混雑予想

【中央道】[上り：東京方面]・小仏ﾄﾝﾈﾙ付近(談合坂スマート→八王子JCT間) 17キロ【名神】[下り：神戸方面]・吹田IC付近 1キロ【山陽道(宇部下関線)】[上り：東行]・埴生IC→小野田IC ※工事のため通行止め

6日の午後からの混雑状況です。

・混雑が予想される区間とボトルネック（渋滞の先頭となると思われる）箇所

・渋滞が発生すると予測される時刻とピーク時間／渋滞の長さ

・この区間の所要時間

東北・関東の混雑予想

【東北自動車道】 上り

・ 佐野藤岡IC → 羽生IC 羽生ＰＡ付近 15時～18時 16時／5km 10分

・矢板IC → 宇都宮IC 上河内ＳＡ付近 14時～18時 15時／5km 12分

・黒磯板室IC → 西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近

14時～18時 15時／5km 12分



【常磐自動車道】 上り

・岩間IC → 土浦北IC 千代田石岡IC付近 14時～17時 15時／5km 10分

・谷和原IC → 流山IC 柏IC付近 15時～19時 16時／5km 12分



【関越自動車道】 上り

・嵐山小川IC → 鶴ヶ島IC 高坂ＳＡ付近 14時～18時 16時／10km 20分



【京葉道路】 上り

・千葉東ＪＣＴ → 穴川IC 穴川IC付近 14時～18時 15時／5km 15分

・武石IC → 花輪IC 花輪IC付近 15時～19時 16時／5km 15分



【京葉道路】 下り

・京葉市川IC → 花輪IC 船橋IC付近 9時～12時 10時／5km 15分



【千葉東金道路】 上り

・高田IC → 千葉東ＪＣＴ 千葉東ＪＣＴ付近 14時～17時 15時／5km 20分



【東京湾アクアライン連絡道】 上り

・袖ヶ浦IC → 木更津金田IC アクアライン 海ほたるＰＡ付近

14時～19時 16時／3km 7分



【東京湾アクアライン】 上り

・木更津金田IC → 川崎浮島ＪＣＴ 海ほたるＰＡ付近

14時～19時 16時／8km 23分



【東名高速道路 】 上り

・秦野中井IC → 横浜町田IC 綾瀬SIC付近 11時～22時 13時／15km 36分

・綾瀬スマートIC → 横浜青葉IC 横浜青葉IC付近

18時～23時 19時／10km 30分



【東名高速道路 】下り

・豊川IC → 音羽蒲郡IC 赤塚ＰＡ付近 16時～20時 17時／5km 12分

・音羽蒲郡IC → 豊田ＪＣＴ 豊田ＪＣＴ付近 16時～20時 17時／15km 36分



【新東名高速道路】 上り

・伊勢原ＪＣＴ → 厚木南 海老名南ＪＣＴ付近

12時～21時 13時／4km 8分

・厚木南 → 海老名南ＪＣＴ 海老名南ＪＣＴ付近

12時～21時 13時／2km 4分

・伊勢原ＪＣＴ → 厚木南 海老名南ＪＣＴ付近

12時～21時 13時／4km 8分



【首都圏中央連絡自動車道】 外回り

・寒川南IC → 海老名IC 海老名ＪＣＴ付近

12時～21時 13時／5km 12分





【新湘南バイパス】 上り

・茅ヶ崎中央IC → 藤沢IC 藤沢IC付近 15時～20時 16時／5km 30分



関東・東海・北陸の混雑予想

【中央自動車道】 上り

・大月IC → 八王子ＪＣＴ 小仏ＴＮ付近

9時～20時 11時／20km 1時間20分



【中央自動車道】 下り

・小牧東IC → 小牧ＪＣＴ 小牧ＪＣＴ付近 15時～20時 16時／5km 12分

・恵那IC → 土岐ＪＣＴ 土岐ＪＣＴ付近 15時～20時 16時／15km 36分



【東名阪自動車道】 上り

・亀山南ＪＣＴ → 亀山ＪＣＴ 亀山スマートIC付近

14時～20時 15時／6km 13分



【伊勢湾岸自動車道】 上り

・湾岸長島IC → 湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近

16時～20時 17時／5km 12分



【伊勢自動車道】 上り

・芸濃IC → 亀山南ＪＣＴ 亀山スマートIC付近

14時～20時 15時／5km 11分



【北陸自動車道】 上り

・金沢西IC → 能美根上スマートIC 美川IC付近

9時～20時 17時／10km 24分



【北陸自動車道】 下り

・安宅ＰＡスマートIC → 美川IC 能美根上スマートIC付近

8時～21時 17時／10km 24分



【東海北陸自動車道 】 上り

・一宮木曽川IC → 一宮ＪＣＴ 一宮ＪＣＴ付近

10時～12時 11時／5km 20分

14時～21時 15時／5km 20分



東海・関西・九州の混雑状況

【名神高速道路】 上り

・岐阜羽島IC → 一宮IC 一宮IC付近

14時～21時 15時／10km 24分

10時～12時 11時／5km 12分

・京都南IC → 大津IC 大津IC付近 14時～18時 15時／5km 20分



【名神高速道路】 下り

・草津ＪＣＴ → 大津IC 大津IC付近 16時～19時 17時／10km 40分



【九州自動車道】 上り

・久留米IC → 筑紫野IC 基山ＰＡ付近 14時～19時 15時／5km 15分

・八女IC → 久留米IC 広川IC付近 16時～19時 17時／5km 15分