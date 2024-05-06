BOYNEXTDOOR日本デビュー決定！ 日本1stシングル「AND,」には「Earth, Wind & Fire」も収録
■「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.、日本オリジナル曲も収録
BOYNEXTDOORが、7月10日にJP 1st Single「AND,」で待望の日本デビューすることが決定した。
JP 1st Single「AND,」には、2nd EP『HOW?』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。
予約受付は5月8日11時よりスタートする。ぜひチェックしよう。
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リリース情報
2024.07.10 ON SALE
SINGLE「AND,」
BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE
https://boynextdoor-official.jp