BOYNEXTDOOR日本デビュー決定！ 日本1stシングル「AND,」には「Earth, Wind & Fire」も収録

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■「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.、日本オリジナル曲も収録

BOYNEXTDOORが、7月10日にJP 1st Single「AND,」で待望の日本デビューすることが決定した。

JP 1st Single「AND,」には、2nd EP『HOW?』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。

予約受付は5月8日11時よりスタートする。ぜひチェックしよう。

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リリース情報

2024.07.10 ON SALE
SINGLE「AND,」

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE
https://boynextdoor-official.jp