BOYNEXTDOOR、7月10日に待望の日本デビュー決定！初の日本オリジナル曲も

BOYNEXTDOORが、2024年7月10日(水)に日本1st Single「AND,」で待望の日本デビューすることが決定した。日本1st Single「AND,」には、2nd EP「HOW?」 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。予約受付は5月8日の11時よりスタートする。

BOYNEXTDOORは、HYBE傘下レーベル KOZ ENTERTAINMENT初の6人組ボーイグループ。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。昨年5月に韓国でデビュー以降、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられており、先日発売した2nd EP「HOW?」はオリコン週間合算アルバムランキングで初の1位を獲得し、日本でも大注目のグループだ。

■リリース情報

BOYNEXTDOOR JP1st Single「AND,」



発売日:2024年7月10日(水)



【CD収録曲】

・One and Only (Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)

・But Sometimes (Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



■関連リンク

BOYNEXTDOOR日本オフィシャルHP