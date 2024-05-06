BOYNEXTDOOR、7・10日本デビュー決定 オリコン週間1位作品タイトル曲の日本語ver含む4曲入り
HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ・BOYNEXTDOORが、7月10日に日本1stシングル「AND,」で日本デビューすることが決定した。
【写真18点】メンバー6人全員分のソロショット
今作には、オリコン週間アルバムランキング、週間合算アルバムランキングで初の1位を獲得した韓国2nd EP『HOW?』のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」それぞれの日本語バージョンのほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲（タイトル未定）も収録される。
昨年5月に韓国でデビューしたBOYNEXTDOORは、SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウナク）からなる6人組。グループ名は、「隣の少年たち」という意味を持ち、「親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていく」との意味が込められている。
日本デビューシングルの予約受付は、今月8日午前11時よりスタートする。
【写真18点】メンバー6人全員分のソロショット
今作には、オリコン週間アルバムランキング、週間合算アルバムランキングで初の1位を獲得した韓国2nd EP『HOW?』のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」それぞれの日本語バージョンのほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲（タイトル未定）も収録される。
日本デビューシングルの予約受付は、今月8日午前11時よりスタートする。