SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」初動売上で新記録…トリプルミリオンセラー目前！

SEVENTEENがもう一つの新記録を打ち立てた。5月6日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、SEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が発売開始から一週間(4月29日〜5月5日)で296万7,937枚を売り上げた。これは、HANTEOチャート基準のK-POPベストアルバム史上、最多の初動販売枚数だ。SEVENTEENは昨年、11thミニアルバム「SEVENTEENTH HEAVEN」で打ち立てた「K-POPアルバム初動売上歴代1位」(509万1,887枚)の記録に続き、韓韓国の大衆音楽史に新たな記録を残した。「17 IS RIGHT HERE」は発売当日、すでにダブルミリオンセラーを予感させた。

これまでのヒット曲を収録しているベストアルバムの特性を考えると、このような成果は異例の記録だ。世界的な人気も熱い。「17 IS RIGHT HERE」は、日本のオリコンデイリーアルバムランキング(4月30日〜5月4日)で5日連続1位を記録し、LINE MUSICのアルバムTOP100でも1位を獲得した。また、このアルバムは発売直後、iTunesのワールドワイドアルバムチャートで2位に記録し、上位をキープしている。タイトル曲「MAESTRO」は、MelOn、Genie、Bugsなど、国内主要音楽配信チャートの上位圏に上がり、世界32の国と地域のiTunes「トップソング」チャートで1位を席巻し、ワールドワイドソングチャート1位を達成した。ベストアルバムに収録されたヒップホップチームのユニット曲「LALALI」、パフォーマンスチームのユニット曲「Spell」、ボーカルチームのユニット曲「青春賛歌」も韓国国内外の主要チャートに名を連ねた。