2023年3月に逝去した坂本龍一が、死の半年前に行った、公の場では最後となるピアノ・ソロ演奏。

【写真】この記事の写真を見る(6枚)

長編コンサート映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』は、全編モノクロームの映像で、そのときの模様を映しだす。音楽映画でありながら静謐で、人生を感じさせる、感動的な作品が完成した。

◆◆◆

2022年9月、8日間にわたるピアノ・ソロ撮影

坂本龍一は2022年9月の上旬から中旬にかけて、8日間にわたり、「日本でいちばん音の響きがいい」と考えていたNHK509スタジオでピアノ・ソロの撮影を行った。

このピアノ・ソロは、まず同年12月に13曲を収めた『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』としてオンライン配信され、さらにセレクトされた6曲が2023年1月のテレビ特番『NHK MUSIC SPECIAL 坂本龍一 Playing the Piano in NHK & Behind the Scenes』で放送された。



© KAB America Inc. / KAB Inc.

そしてそのピアノ・ソロから全20曲を収め、長編コンサート映画のかたちにしたものが、今回公開となる『Ryuichi Sakamoto | Opus』だ。

2020年12月、余命宣告翌日のコンサートは不本意なものに

この撮影に先立つ2020年12月、彼はオンラインでピアノ・コンサート『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 12122020』を配信した。

しかしこのコンサートが行われたのは、2020年6月に直腸がんと診断され、その後の転移により、なにもしなければ余命半年だと医師から余命宣告を受けた翌日のことだった。

そのためこのコンサートは、彼にとってかなり不本意なものになってしまった。

「心身ともに最悪のコンディションで、自分としては少なからず後悔が残りました」との言葉が、彼の自伝『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』には記されている。

「またヴィジュアル面でも満足のいく結果が得られず、それが最後になってしまうのはあまりにも悔しい。だから、まだ辛うじて満足のいくレベルでピアノが弾けるうちに、未来に遺すのにふさわしい演奏姿を収めておけたらと考えて企画を立てたのです」

ナレーションもストーリーもなし、ピアノ演奏のみ

そして坂本は、公の場では最後となるピアノ演奏を行い、「未来に遺すのにふさわしい演奏姿」を『Opus』のなかにとどめた。

『Opus』には、作品の背景を解説するナレーションも、人物の来歴を物語るストーリーもない。

ここにあるのは、純然たるピアノ演奏のみだ。

ありのままの演奏を提示することが作り手の狙いだったのだとすれば、受け手はまっさらな気持ちでその演奏と向き合えばいいだけだし、わざわざ背景や来歴を取り沙汰するのは野暮なことなのかもしれない。

抗がん剤の影響で手足は痺れ、指先にはむくみが

ただ、今年4月に放送されたNHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』を観た人なら、このときの坂本がどのような状況に置かれていたかを知っている。

がんが進行し、抗がん剤治療の影響が出はじめたことで、坂本の手足には痺れや痛みがあった。鍵盤を押さえるとき、ペダルを踏むときには、通常はビリッと電気が走るような痛苦があったのでは、と坂本が信頼を寄せた医師のひとりは証言している。

番組では彼自身が撮影した手の写真も披露された。その指先はむくみ、皮膚はところどころ黒ずんでいた。対照的に透き通って美しく、そこだけが生き生きとした桜色の爪。

実際のところ、長時間のコンサートをやり抜く体力はすでになく、そのため1曲ずつ撮影し、最後にひとつなぎにする手法を取ったことは、2022年のオンライン配信の時点で発表されていた。

だが音楽活動を優先したため、副作用の出る抗がん剤治療のスケジュールが先延ばしにされていたことは、番組のなかで初めて明らかになった。

そこまでの決然たる意志をもって、坂本はこのときの演奏に臨んでいたのだ。

全編モノクロ、抑制的な演出の中で全20曲

『Opus』は全編モノクロの映像で、2000年から愛用したヤマハの自動演奏機能付きグランドピアノを弾く、坂本の姿を映しだす。

ときおりクローズアップになる手は、モノクロなので、実際のむくみや黒ずみを伝えない。

このとき撮影に立ち会ったヤマハの調律師によれば、坂本は「体調に合わせて鍵盤の反応を弱くすることを求め、そのうえで『全体に暗く、ダークな音』にすることを望んだ」という(※1)。それもあってか、演奏には深い陰影が刻まれている。

音楽映画としてはかつてないほど、『Opus』は静謐だ。

坂本はひとつひとつの音を、音と音のあいだの響きまで慈しむように、ゆっくりと打鍵する。妙なる旋律が、生まれては消えていく。

演出も、演奏と調子を合わせるように抑制的で、あからさまに目を引くものではない。

しかし深い静けさのなかに沈み込んでいく感覚を味わううち、やがて演出の意図するところが見えてくる。

光と影を操り、全20曲を通して表現しようとしたのは、時の移ろいにちがいない。

まるで満月が照らされるかのような「The Sheltering Sky」

映画が終盤に差しかかり、「The Sheltering Sky」の演奏が始まると、光は薄れ、スタジオが闇に包まれる。

と同時に、カメラは横移動していき、ピアノを弾く坂本の頭上に一灯のライトをとらえる。

それはまるで夜空に昇る満月のようだ。

満月――。

坂本が音楽を担当した映画『シェルタリング・スカイ』のエンディングは、原作者のポール・ボウルズによる、次のモノローグで締めくくられる。

坂本がその自伝をはじめ、たびたび引用してきたパラグラフだが、ここでは2012年から5年間にわたって彼に取材したドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: CODA』で紹介された訳を引きたい。

〈我々はいつ果てるかを知らない/だから人生を枯れない井戸のように考える/だがいかなる事も限られた数しか味わえない/自分の人生に深く影響を与えた幼少期の――/とある昼下がりを幾度思い出すことだろう?/4〜5回? それ程ないかもしれない/満月の昇る姿をあと幾度見るだろう?/例え20回だとしても全てが無限の如く思えるのだ〉

坂本が「The Sheltering Sky」を演奏するとき、そこには人生においてあと幾度見られるかわからない満月が、うつろに浮かんでいる。

「世界が最も美しい時、夜明け」

しかしラストの2曲「Happy End」「Merry Christmas Mr. Lawrence」の演奏では、夜を越え、光がふたたびスタジオを包む。

晩年の坂本が残した日記のなかには、彼の考える「世界が最も美しい時」についての言及があったという。

「どんな醜い都会であろうと、自然の中であろうと、世界が最も美しい時、夜明け」(※2)

つまり『Opus』は、世界が最も美しい時である夜明けを、最後に迎えるということなのだろうか。

ピアノの最後の1音は減衰し、やがて演奏は終わる。しかし感動の余韻はいつまでも消えない。

※1 「ダークな音に」没後1年・坂本龍一さんが調律師に最後に求めたピアノの音色 産経新聞、2024年3月23日

※2 『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』 新潮社、2023年

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

SET LIST

Andata、Solitude、Bibo no Aozora、Aqua、Tong Poo、The Sheltering Sky、The Last Emperor、Merry Christmas Mr. Lawrenceなど

STAFF

音楽、演奏:坂本龍一/監督:空音央/撮影監督:ビル・キルスタイン/編集:川上拓也/録音、整音:ZAK/製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ/2023年/日本/103分/配給:ビターズ・エンド/4月26日 109シネマズプレミアム新宿先行公開、5月10日全国公開

(門間 雄介/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)