スレイヤーは2024年2月、秋にアメリカで開催されるフェスティバルで再結成することを発表したが、ギタリストのケリー・キングはいまだフロントマンのトム・アラヤとは話をしていないという。キングは再結成の告知がある数週間前に掲載された『Rolling Stone』誌のインタビューで、アラヤとは2019年11月30日に開催されたスレイヤーのラスト・コンサートを最後に連絡を絶っていると明かしていた。

