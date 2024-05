オスカー・アイザックが主演を務めた、(MCU)のドラマ「ムーンナイト」(2022)。水面下でシーズン2が計画されているのではないか?というファンの憶測に、衣装デザイナーのメーガン・カスパーリクがコメントしている。

「ムーンナイト」シーズン2をめぐっては、2022年にアイザックがマーベル・スタジオと協議に入っているとの情報が伝えられていた。しかしその後エピソード監督のモハメド・ディアブが、シーズン更新を遠回しに否定。本作はリミテッドシリーズとして製作されたものとして、シーズン2の計画はないだろうとの見方をいた。

そんな中、スチールブック仕様のブルーレイリリースをきっかけに、「ムーンナイト」シーズン2の噂が再浮上している。北米版のパッケージに「ムーンナイト:ザ・コンプリート・ファースト・シーズン(原題:Moon Knight: The Complete First Season)」と記されていたため、"セカンド・シーズン”があるのでは?との期待が広がったのだ。

そこで米のインタビューでは、カスパーリクに対して「『ムーンナイト』シーズン2の可能性について聞いたことはありますか?」との質問が。カスパーリクは「いいえ」と返し、次のように語った。

「みんなに聞かれます。ブルーレイに『ザ・コンプリート・ファースト・シーズン』とあるせいですよね。でも、いいえ、私は何も聞いていません。シーズン2に関して、何も知らされてません。」

話題は衣装へと移り、「『ムーンナイト』のコミックから、他に翻案したいルックはありますか?」と聞かれたカスパーリク。衣装デザインはストーリーに由来するものだとして、次のようにコメントした。

「ストーリーの内容次第だと思います。というのも多くの場合、1シーズンだけのつもりだった番組が更新されると、ストーリーが大きく変わったり、想定されていなかった新キャラクターが登場したりするものですから。もしシーズン2が製作されるなら、私は参加します。(『ムーンナイト』を)すごく気に入ってたんですけど、(シーズン2の)連絡が来ないんですよね。」

カスパーリクの発言から察するに、現時点で「ムーンナイト」の大きな進展はなさそうだ。もっともシーズン2だけではなく、MCUではムーンナイトが“ミッドナイト・サンズ”のメンバーとしてにも期待が集まっている。“ミッドナイト・サンズ”はオカルト的なスーパーヒーローが結成したチームで、コミックではムーンナイトが参加しているからだ。

アイザック自身は、2022年のインタビューで「チームに加わるのでも、最高のアイデアによるシーズン2でも、あるいは単独映画でもいい。どのような形もありえると思います」としていた。将来的に何らかの進展はあるだろうか……?

