[5.5 エールディビジ第32節 フェイエノールト 5-0 ズウォレ] フェイエノールト のFW上田綺世が5日、エールディビジ第32節のズウォレ戦で2試合連続となる今季4ゴール目を決めた。今季からフェイエノールトでプレーする上田は、加入後初となる2試合連続でのリーグ戦先発出場を果たす。するとスコアレスで迎えた前半33分、ゴール前で後方からパスを受けると反転しながらシュートを打ち、ゴールネットを揺らす。オフサイドと思われるような場面だったため控えめに喜んでいたが逆サイドに相手DFが残っており、そのまま得点が認められた。上田は前節に続く得点で移籍後ホーム初ゴールとなった。

First of five Feyenoord goals.



