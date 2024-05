ローソンストア100は「ガパオ飯おにぎり」や「カオマンガイ風おにぎり」「マーラーカオ」など新商品11品を手軽にを楽しめる「中華・アジアンフェア」を開催されます。

ローソンストア100「中華・アジアンフェア」

発売日:2024年5月8日(水)

販売場所:ローソンストア100」646店舗/2024年3月末現在)

昨年好評だった「町中華フェア」がさらにパワーアップ☆

「中華・アジアンフェア」は第1弾として2024年5月1日(水)から、対象の中華調味料を、2個購入するたびに20円引きになる企画を実施中です。

第2弾は、2024年5月8日(水)からアジアングルメ全11品(全国共通:5品/エリア限定6品)の新商品が続々発売されます。

台湾グルメ「大鶏排」を使った弁当や、タイの「ガパオ飯おにぎり」などのアジアングルメが自宅で手軽に楽しめます。

「中華・アジアンフェア」オリジナル開発商品

発売日:2024年5月8日(水)

中華・アジアンがテーマにしたオリジナル商品が楽しめます☆

香粉香る!大鶏排(台湾風竜田揚)弁当

価格:550円(税込594円)

五香粉を効かせた竜田揚をたっぷりと盛付け。

大鶏排のスパイシーな味わいでご飯がすすむ、ボリューミーなお弁当です。

ガパオ飯おにぎり

価格:125円(税込135円)

タイ料理でおなじみの「ガパオライス」がワンハンドのおにぎりになって登場☆

鶏ひき肉と野菜のバジル炒めに卵黄ソースを加え、イエローライスにトッピングしたおにぎりです。

手巻おにぎりカオマンガイ風

価格:125円(税込135円)

タイのチキンライスといわれている「カオマンガイ」がおにぎりになっています。

ほぐし蒸し鶏にナンプラー香る甘辛いカオマンガイのタレを絡めた「カオマンガイ風」が楽しめます。

鶏肉とご飯のコンビネーションが絶妙な組み合わせです。

マーラーカオ

価格:120円(税込130円)

ふんわりやさしい味わいの中華風蒸しケーキの「マーラーカオ」

三温糖を使って素朴な味わいに仕上げた生地に、アクセントにレーズンがトッピングしてあります。

カレーを包んだナン

価格:120円(税込130円)

ナンに、スパイシーでコクのあるカレーを包み焼いた「カレーを包んだナン」

もちっとしたナンとカレーの相性抜群です☆

「中華・アジアンフェア」エリア限定オリジナル商品

発売日:2024年5月8日(水)

自宅で手軽に中華の“あの味”が楽しめます。

関東限定

左から

牛カルビキンパ巻 価格:230円(税込248円)香味野菜だれの油淋鶏丼 価格:440円(税込475円)パッタイ風焼きビーフン 価格:248円(税込268円)オイスターソース香る上海風焼そば 価格:361円(税込390円)四川風麻婆豆腐 価格:298円(税込322円

中部・近畿限定

左から

牛焼肉キンパ巻 価格:230円(税込248円)ピリ辛ガパオライ 価格:415円(税込448円)

対象の中華調味料をよりどり2個同時購入で20円引きされるキャンペーン

対象期間:2024年5月1日(水)から2024年5月28日(火)

対象商品:VLチャーハンの素シリーズ(焼豚・焦がし醤油・ガーリック)、VL三種の具材入りシリーズ(ふかひれスープ・酸辣湯)、永谷園 麻婆豆腐の素(辛口・中辛)・スンドゥブ(辛口・中辛)・麻婆茄子、ダイショー 本格中華シリーズ(回鍋肉・麻婆茄子・青椒肉絲)、キッコーマン うちのごはんシリーズ(なすの肉みそ炒め・キャベツのガリバタ醤油炒め・すきやき肉豆腐)

中華・アジアンフェア開催中の2024年5月1日(水)から2024年5月28日(火)までに、対象の中華調味料をよりどり2個同時購入するごとに、税込価格より20円引きするキャンペーンを実施。

気温上昇により、身体が“ピリ辛“やスパイスが効いたものを求めるこの季節に、ご自宅で手軽でお得、にアジア気分を満喫出来ます。

手軽にアジア気分を満喫できる「中華・アジアンフェア」は2024年5月1日より全国のローソンストア100で開催中です。

※詳しくは店舗に掲出しているPOPをご確認ください。

※税込価格より値引きします。

※記載の価格・規格はリリース発売当時(記事作成当時)のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率(10%)が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

