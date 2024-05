日向坂46佐々木久美『スター・ウォーズ』風コーデ＆個性派ヘアSHOTに反響「完全にレイ」「最強です」

5月4日、日向坂46・佐々木久美がInstagramを更新した。

【写真】『スター・ウォーズ』を意識したスタイリングを披露

佐々木は、自身のInstagramアカウントにて、「May the force be with you.」「スターウォーズの日ということでジェダイ風のコーディネートしてみました。髪型もレイの真似っこ。」と切り出すと、ライトベージュのオールインワンを着用し、3つのお団子を作った個性的なヘアスタイルの写真などを公開。

また、「EP2・5、ローグワンが特に好き。マンダロリアンも好き。全部好きなのですけど」「お団子三つは意表を突けて楽しかった」「#スターウォーズの日 #skywalker #くみるっく #kumigram」といったコメントやハッシュタグも綴っていた。

この投稿に、SNS上のファンからは「ジェダイくみてん可愛い」「ほんとに世界一かわいい」「完全にレイでした!」「最強です」などの反響が寄せられていた。

日向坂46のキャプテンとして、バラエティ番組などで幅広く活躍しているほか、雑誌『Ray』では専属モデルも務めている佐々木。日向坂46としては、5月8日に11thシングル『君はハニーデュー』の発売を予定している。