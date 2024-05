プロンプトを元に動く文字ロゴを生成するプロジェクト「Dynamic Typography」が、香港科技大学とテルアビブ大学の研究者らにより公開されました。🪄 animate your word!https://animate-your-word.github.io/demo/生成される文字ロゴはこんな感じ。以下は「カップルが手をつないで歩いており、女の子が男の子の後ろを歩いている」というプロンプトで作成された文字。

「2人がキスをし、1人が手でもう1人のあごを押さえる」「発砲する2人の兵士」「砂漠をしっかり歩くラクダ」「望遠鏡を持つ手をカメラに向ける」「騎士が剣を抜いて前方に向け、戦いの準備をしている」「蝶が横向きに飛んで羽をばたつかせる」「危険な怪物が口を開き、誰かを飲み込もうとしている」香港科技大学のリュウ・ジチェン氏らは「テキストアニメーションは感情を呼び起こし、その意味を強調し、説得力のある物語を構築します。言葉に動きを与えることによって、静的なコミュニケーションを動的な体験に変える表現媒体として機能するのです。Dynamic Typographyは、ユーザーのプロンプトに基づいた生き生きとした動きを文字に吹き込むものであり、ユーザーのプロンプトを忠実に解釈する首尾一貫したテキストアニメーションを生成する上で、我々のフレームワークが有効であることを実証するものでもあります」と述べました。実際に文字を生成するためのハウツーがGitHubに掲載されているので、気になった人は試してみてください。実行環境はLinuxが推奨されています。GitHub - zliucz/animate-your-word: Official implementations for paper: Dynamic Typography: Bringing Text to Life via Video Diffusion Priorhttps://github.com/zliucz/animate-your-word