¡Èº¸¤Î¸×ÂÇÀþ¡É¤¬¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¹¶Î¬¡ª ¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤·¤¿²¬ÅÄºÓÇÛ¤ËóîÆ£»á¡Ö¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ëµå¤ò¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¥¢¥Ã¥Ñ¥ì
¢¡ ¡Ö¹â¶¶Îé¤ËÁ°²ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ºå¿À¤¬µð¿Í¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï3·î31Æü¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¹â¶¶Îé¤ËÂÐ¤·º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ÆÄ©¤ó¤À²¬ÅÄºÓÇÛ¤¬¥º¥Ð¥ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï¶áËÜ¸÷»Ê¤Î2¥é¥ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¤Þ¤Ç6°ÂÂÇ2»Íµå¤ÏÁ´¤Æº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¡¢ÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¾å°Ì¤Ëº¸¤ò½¸¤á¤ÆÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¥²¡¼¥à¤Ë¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º¸¤Ç¤³¤¦¹¶Î¬¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£¹â¶¶Îé¤ËÁ°²ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ëµå¤ò¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÂÐºö¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Á°Àî±¦µþ¤é¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»þ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¿·´é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÅÚ¤òÉÕ¤±¤¿²¬ÅÄºå¿À¡£ºîÀï¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ÎÌîµå¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ºå¿À¤¬µð¿Í¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï3·î31Æü¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¹â¶¶Îé¤ËÂÐ¤·º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ÆÄ©¤ó¤À²¬ÅÄºÓÇÛ¤¬¥º¥Ð¥ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï¶áËÜ¸÷»Ê¤Î2¥é¥ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¤Þ¤Ç6°ÂÂÇ2»Íµå¤ÏÁ´¤Æº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¡¢ÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Á°Àî±¦µþ¤é¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»þ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¿·´é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÅÚ¤òÉÕ¤±¤¿²¬ÅÄºå¿À¡£ºîÀï¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ÎÌîµå¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù