2023年(1月〜12月)、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。女性芸能人部門の第5位は、こちら!(初公開日 2023年10月14日)。

【貴重グラビア】2002年に別れた元旦那と、スタイルが良すぎる安室奈美恵さん

“国民的歌手”とまで謳われた安室奈美恵が引退して、早くも5年の歳月が経った。先日も沖縄県宜野湾市では彼女が公認するイベント「WE ♥ NAMIE HANABI SHOW」が盛大に行われたが、5年間限定の開催のため今年がラスト。もちろん本人不在ではあったが、唯一の公式イベントがこれで終わることを考えると、非常に感慨深いものがある。



人気絶頂のまま引退した安室奈美恵さん ©getty

しかし、なぜこれほどまでに安室奈美恵は老若男女から愛されるようになったのか。そして、デビューして25年以上経っても人気絶頂のまま引退することができたのか。もちろん天賦の才能や人並外れた努力などが挙げられるが、彼女のキャリアを振り返ると、絶妙なタイミングで音楽的な転機を作り出し、そこに乗っかることができたからではないかと思う。

最初の大きな転機はなんといってもプロデューサーの小室哲哉との邂逅だろう。安室奈美恵はご存じの通り、沖縄アクターズスクールの出身だ。小学5年生から通い始めたスクールではめきめきとその才能を発揮し、中学2年生でSUPER MONKEY’Sのメンバーに抜擢されて、1992年にデビューを果たした。ダンス&ヴォーカル・グループとして人気を得たSUPER MONKEY’Sの中でも彼女の存在感は抜群で、その後ソロに転向。当初のレーベルは東芝EMIだったが、人気上昇中の1995年にavex traxに移籍し、そこで小室哲哉に出会うのである。

80年代にTM NETWORKのメンバーとして音楽シーンを席巻した小室哲哉は、1993年にミュージシャンからプロデューサーに転向することを表明し、trf、篠原涼子、H Jungle With tなどで続々とミリオンヒットを生み出していった。また、1995年は、自身のグループであるglobeも始動したというタイミング。いわば絶頂期といってもいい、研ぎ澄まされた時期に安室奈美恵との共同作業をスタートするのである。そして1995年10月に初タッグを組んだ「Body Feels EXIT」が大ヒットを記録。続けざまに、「Chase the Chance」、「Don't wanna cry」、「a walk in the park」といった初期の代表曲が生まれていくのだ。

この2人のコラボレーションでひとつの大きな到達点といえるのが、1996年7月発表のアルバム『SWEET 19 BLUES』だろう。当初こそユーロビートを主体としたダンスミュージックを作り上げていた彼らは、徐々に米国のR&Bのエッセンスを取り入れるようになっていく。

そして、本作ではジャネット・ジャクソンをリファレンスとした和製R&Bに挑戦。個々の楽曲のクオリティはもちろん、トータル的にも完成度が高く、19歳になった彼女のリアルなドキュメントといっていいコンセプト・アルバムに仕上がっている。ヒットナンバーが多数収められているとはいえ、かなり深く掘り下げた作品だった。

それにもかかわらず、本作は350万枚を超える歴代首位(当時)の大ヒット作となり、彼女のキャリアにおいても最高売り上げの記録を保持している。また、「アムラー」と呼ばれる安室ファッションを真似る女子高生たちが増殖し、社会現象にもなった。

結婚、出産、母の死を乗り越えて

次なる音楽的な転機は、本格的なブラックミュージック指向に移行したことではないだろうか。『SWEET 19 BLUES』発表の翌年である1997年にはドラマ主題歌となった「CAN YOU CELEBRATE?」が200万枚を超える大ヒットを記録。

結婚、出産、母の死など、様々な出来事があったが、これらを乗り越えながらトップ・アーティストとしてのポジションをキープし続けた。しかし、小室哲哉との強力タッグは終焉を迎え、セルフ・プロデュース期に移行。プライベートでも離婚を経験するなど月日を重ねるうちに、徐々に人気も低迷し始めるのである。

しかし、ここで安室奈美恵はくじけることはなかった。音楽性を敢えてディープな方向へとシフトチェンジし、VERBAL(m-flo)、今井了介、ZEEBRAといった日本のR&Bやヒップホップ・シーンの中核にいるクリエイターたちが集まって生まれたユニット、SUITE CHICにジョインする。

そして、ラップをフィーチャーしたり低音域で歌ったりと実験的なアプローチをすることで、自らの表現の幅を広げていった。これによって、それまでのアイドル的なイメージから本格的なシンガーとしての評価を高め、少しずつ新たなファンをつかんでいったのである。

SUITE CHICをきっかけに、自身のソロ作品においてもさらに本格的なR&B路線を突き進んでいった彼女は、『STYLE』や『Queen of Hip-Pop』といった硬派なアルバムを発表。T.KuraやNao'ymt、MONKといったコアなR&Bを追求しているクリエイターと組むことが増え、ますますこのシーンにおいての地位を高めていった。

とはいえ、ポップスターとしての立ち位置も意識していたため、ポップさと実験性のせめぎあいのような作品が増えていく。その試みが大きく花開いたのが2007年に発表したドラマ主題歌「Baby Don't Cry」だろう。メロウなR&Bスタイルを踏襲したこの楽曲のヒットによって、13年連続でシングルチャートのトップ10入りという記録を作り、完全復活といえる人気を得ることとなった。

翌2008年発表のベストアルバム『BEST FICTION』がミリオンヒットになったことも追い風となり、国民的ポップスターでありながら、本格的なR&Bも歌えるシンガーという唯一無二の地位を勝ち取るのである。

最後の音楽的な転機は、R&Bからさらに飛躍して、エレポップやEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)を取り入れていったことだろう。2009年に発表した9作目のオリジナル・アルバム『PAST

実際、この作品には従来の流れを汲むR&Bナンバーも収められているが、海外のクリエイターに楽曲やプロデュースを委ねるなど新たな試みが目立つようになり、サウンド的にもソリッドなシンセサウンドを多用している。その後も海外クリエイターを起用する試みはさらに深化し、EDM界のスターであるゼッドと共演したり、全編英語詞の楽曲が目立つようになってきたりと、徐々に楽曲のスケールが大きくなっていくのである。

土屋アンナ、山下智久とコラボした異色アルバム

こういったEDM志向が大きく花開いたと言えるのが、2016年に発表された「Hero」ではないだろうか。バラード風の導入からプリミティヴなリズムが響くとともに4つ打ちのダンスビートに変化していくテクニカルな楽曲だが、NHKで放映されるリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのテーマソングに起用されて大ヒットを記録。その後、引退前の「NHK紅白歌合戦」でも歌われ、まさに国民的なヒット曲として彼女の後期の代表曲に育っていったのである。

また、これらと重なるかのように、他のアーテイストとのコラボレーションも目立つようになってきた。

2011年に発表したアルバム『Checkmate!』では、m-floやZEEBRAといったSUITE CHIC絡みのメンバーから土屋アンナ、山下智久といった意外なメンツまで招集し、異色のアルバムに仕上がっていた。

その決定打といえるのが、2014年に平井堅と共演したシングル「グロテスク」だ。こちらも強烈なダンスビートに乗せた刺激的なデュエットに仕上がっており、従来のR&Bのスタイルから一歩先に進んだ楽曲として高く評価された。

2015年には事務所の独立など環境を徐々に変えていった安室奈美恵だが、人気は安定し、コンスタントに大規模なツアーを行うなど安泰に思われた。しかしデビュー25周年を迎えた直後の2017年に引退を宣言。翌2018年には完全に表舞台から消え去ってしまうのだ。

その潔さは、キャンディーズや山口百恵の引退とも比較されるかもしれないが、ファンの規模としてはそれらを上回る衝撃を与えた。そしてそれ以来、一切公の場に出てこない。こういったやり方も、彼女の徹底した美学といっていいだろう。

安室奈美恵はなぜトップスターであり続けたのか?

安室奈美恵は、その活動期間の中で多少の浮き沈みはあったとはいえ、四半世紀もの間ずっとトップスターであり続けたアーティストだ。プライベートを含めたゴシップ的な話題もあったが、やはりその人気は彼女の音楽に向かう姿勢に基づいたものであり、何度かの転機をチャンスに変えていったからこそ人気を得て評価を高めたのである。

そうすることができたのも、彼女の天性のセンスと多大な努力、そしてスター特有の運の強さを持っていたからだろう。様々な転機を大切にし、音楽的にしっかりと地に足付けながら変化していったからこそ、安室奈美恵は安室奈美恵というスターであり続けることができたのである。

(プロフィール)

くりもと・ひとし/音楽と旅のライター、選曲家。1970年生まれ、大阪出身。レコード会社勤務時代より音楽ライターとして執筆活動を開始。退社後は2年間中南米を放浪し、帰国後はフリーランスで雑誌やウェブでの執筆、ラジオや機内放送の構成選曲などを行う。開業直後のビルボードライブで約5年間ブッキングマネージャーを務めた後、再びフリーランスで活動。著書に『ブエノスアイレス 雑貨と文化の旅手帖』(毎日コミュニケーションズ)、『アルゼンチン音楽手帖』(DU BOOKS)、共著に『喫茶ロック』(ソニー・マガジンズ)、『Light Mellow 和モノ Special』(ラトルズ)などがある。2022年2月に上梓した『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』(星海社新書)が話題を呼び、各種メディアにも出演している。9月『「90年代JーPOP」の基本がこの100枚でわかる!』が発売。

(栗本 斉)