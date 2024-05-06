◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（５日、茨城ＧＣ東Ｃ＝６６６５ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

アマチュアで２度目の出場となった李暁松（リ・ヒョソン、韓国）が１０位から出て、１イーグル、５バーディー、２ボギーの最少６７で回り、通算８アンダーで、１５歳１７６日での国内男女ツアーを通じて歴史的最年少Ｖを達成した。最終日の７打差逆転はメジャー最大と記録ずくめの優勝となった。最終１８番パー５で豪快なイーグルで締め、逆転劇を演じた。佐久間朱莉（２１）＝大東建託＝が１打差２位。

＊ ＊ ＊

◆李暁松（リ・ヒョソン）

▽生まれ、サイズなど ２００８年１１月１１日、韓国・昌原（チャンウォン）市生まれ。１５歳。１６４センチ。馬山第一女子高校在学中（１年）

▽家族 両親、妹の４人家族

▽ゴルフ歴 ９歳で祖父の影響で始める。韓国ナショナルチームに在籍し、昨年韓国女子アマ選手権Ｖ。今年のアジア太平洋女子アマで２位。４月１４日時点の世界アマランク２８位

▽憧れのプロ 元世界ランク１位の高真栄（コ・ジンヨン）

▽コーチ 小学生まではレッスンプロの父から習う。現在は祖父と、高と同じイ・シウ氏

▽契約 韓国の大手金融機関・ハナバンクと今季から。ゴルフメーカーのタイトリストとは中学２年から

▽日本食が好き 今週はそば、うなぎを２回ずつ食べた

▽趣味 自宅でドラマ、映画観賞。「呪術廻戦」など日本のマンガで日本語を勉強中。好きな科目は数学、化学、美術