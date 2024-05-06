優勝カップを前に、指で１５歳を示す李暁松（カメラ・今成　良輔）

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◆女子プロゴルフツアー　メジャー初戦　ワールドレディスサロンパスカップ　最終日（５日、茨城ＧＣ東Ｃ＝６６６５ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

　アマチュアで２度目の出場となった李暁松（リ・ヒョソン、韓国）が１０位から出て、１イーグル、５バーディー、２ボギーの最少６７で回り、通算８アンダーで、１５歳１７６日での国内男女ツアーを通じて歴史的最年少Ｖを達成した。最終日の７打差逆転はメジャー最大と記録ずくめの優勝となった。最終１８番パー５で豪快なイーグルで締め、逆転劇を演じた。佐久間朱莉（２１）＝大東建託＝が１打差２位。

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　◆李暁松（リ・ヒョソン）

　▽生まれ、サイズなど　２００８年１１月１１日、韓国・昌原（チャンウォン）市生まれ。１５歳。１６４センチ。馬山第一女子高校在学中（１年）

　▽家族　両親、妹の４人家族

　▽ゴルフ歴　９歳で祖父の影響で始める。韓国ナショナルチームに在籍し、昨年韓国女子アマ選手権Ｖ。今年のアジア太平洋女子アマで２位。４月１４日時点の世界アマランク２８位

　▽憧れのプロ　元世界ランク１位の高真栄（コ・ジンヨン）

　▽コーチ　小学生まではレッスンプロの父から習う。現在は祖父と、高と同じイ・シウ氏

　▽契約　韓国の大手金融機関・ハナバンクと今季から。ゴルフメーカーのタイトリストとは中学２年から

　▽日本食が好き　今週はそば、うなぎを２回ずつ食べた

　▽趣味　自宅でドラマ、映画観賞。「呪術廻戦」など日本のマンガで日本語を勉強中。好きな科目は数学、化学、美術