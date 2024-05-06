°æ¾å¾°ÌïÀï¹µ¤¨¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡¡ºÆ¤Ó¥°¥í¡¼¥ÖÊÑ¹¹Í×µá¡ÄÂç¶¶²ñÄ¹¤âº¤ÏÇ¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°Æ¸¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ìÀï¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï£µ£µ¡¦£²¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê£²£¹¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï£µ£´¡¦£¸¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ê¤¬¡¢¼«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¥°¥é¥ó¥È¼ÒÀ½¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°æ¾å¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¼ÒÀ½¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥ê¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£³·î¤Î»³Ãæ¿µ²ð¡ÊÄë·ý¡ËÀï¤Ç¤âÄ¾Á°¤Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Äë·ý¥¸¥à¤¬¥Í¥ê¤¬¥á¥¥·¥³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Î¥ì¥¤¥¸¥§¥¹¼ÒÀ½¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¬¡ÖÁ°¤Î»î¹ç¤â¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£Ë¥À½¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤òÍ×µá¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£º£²ó¤â°æ¾å¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤µ¤²¤À¡£¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥Ö¤Î»ÈÍÑ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÂç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶²ñÄ¹¤â¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤Èº¤ÏÇ¡££Ê£Â£Ã¤Î°Â²ÏÆâ¹ä»öÌ³¶ÉÄ¹¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£