リバプールvsトッテナム 試合記録
【プレミアリーグ第36節】(アンフィールド)
リバプール 4-2(前半2-0)トッテナム
<得点者>
[リ]モハメド・サラー(16分)、アンドリュー・ロバートソン(45分)、コーディ・ガクポ(50分)、ハービー・エリオット(59分)
[ト]リシャルリソン(72分)、ソン・フンミン(77分)
<警告>
[リ]トレント・アレクサンダー・アーノルド(90分+2)
[ト]パペ・マタル・サール(44分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(47分)、エメルソン(57分)、イブ・ビスマ(63分)
└リバプールは圧勝ムード一転もサラー弾などで4発勝利!! トッテナムはCL出場に黄信号
リバプール 4-2(前半2-0)トッテナム
<得点者>
[リ]モハメド・サラー(16分)、アンドリュー・ロバートソン(45分)、コーディ・ガクポ(50分)、ハービー・エリオット(59分)
[ト]リシャルリソン(72分)、ソン・フンミン(77分)
<警告>
[リ]トレント・アレクサンダー・アーノルド(90分+2)
[ト]パペ・マタル・サール(44分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(47分)、エメルソン(57分)、イブ・ビスマ(63分)
└リバプールは圧勝ムード一転もサラー弾などで4発勝利!! トッテナムはCL出場に黄信号