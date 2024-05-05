[5.5 プレミアリーグ第36節](スタンフォード ブリッジ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 6 チアゴ・シウバ

DF 14 トレボ・チャロバー

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 23 コナー・ギャラガー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 2 アクセル・ディサシ

DF 26 レビ・コルウィル

DF 27 マロ ギュスト

DF 42 アルフィー ギルクリスト

MF 31 チェーザレ カザデイ

FW 7 ラヒーム・スターリング

FW 18 クリストファー・エンクンク

FW 36 デイヴィジ ワシントン

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 4 クル・ズマ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 21 アンジェロ・オグボンナ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 19 エドソン アルバレス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 2 ベン・ジョンソン

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 42 カエラン ケイシー

MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 40 G. Earthy

FW 17 マックスウェル・コルネ

FW 18 ダニー・イングス

FW 45 ディビン・ムバマ

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります