チェルシーvsウエスト・ハム スタメン発表
[5.5 プレミアリーグ第36節](スタンフォード ブリッジ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 26 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
FW 36 デイヴィジ ワシントン
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 40 G. Earthy
FW 17 マックスウェル・コルネ
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
※22:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 14 トレボ・チャロバー
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 26 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 42 アルフィー ギルクリスト
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
FW 36 デイヴィジ ワシントン
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 40 G. Earthy
FW 17 マックスウェル・コルネ
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります