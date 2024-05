山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。4月25日(木)の放送は、声優で歌手の岡咲美保(おかさき・みほ)さんをゲストに迎えお送りしました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、岡咲美保さん

ダレハナには2022年12月以来の出演となる岡咲さん。まずは、この日のメッセージテーマ"私だけが知っているあの魅力"を伺うと、自身が大好きという「納豆カレー」への思いを語ります。「カレー屋さんでバイトした経験があるんですけど、そのときに納豆をトッピングするお客さんがたくさんいて、私もやってみたらすごくおいしかったんです。まろやかな感じになって味に抜け感が出て、ちょっと出汁っぽさも加わって食べやすくなりますし、どんな種類のカレーにも合います!」と熱弁すると、納豆カレー未体験のれなちは「ちょっと食べてみたい!」と興味津々の様子。そんな岡咲さんは、現在放送中のテレビアニメ「THE NEW GATE」で少女の姿に化ける能力を持つ子狐・ユズハを熱演中。この役柄について「"クー"で喜怒哀楽を表現しないといけないんですけど、動物の声をあてるのは好きなタイプなので、のびのびできて楽しいです!」と言います。また過去にも、テレビアニメ「転生したらスライムだった件」でスライムのリムル=テンペスト役を演じるなど、たびたび人間以外の役を演じてきた岡咲さんは、「もしかしたら私は、人外(のキャラクター)のほうがのびのびできるのかもしれないです(笑)。なんだか落ち着くんですよね」と笑います。そして、岡咲さんは「THE NEW GATE」のエンディングテーマ「カナタボシ」などを収録したセカンドアルバム『DREAMING』を4月24日(水)にリリース。特に、表題曲となっている「スターフラワー」は、岡咲さんが感じているファンへの思いがたっぷり詰め込まれていると言います。「1月27日にファーストワンマンライブ『Miho Okasaki 1st LIVE 2024 〜キラメキブルーム〜 supported by animelo』を終えたのですが、私はコロナ禍にデビューしたので、応援していただいている皆さんへの感謝を伝える機会があまりなくて、(デビューした)実感はあったんですけど、どこかフワフワしたまま過ごしていたんですね。でも、そのライブでアーティストとしての存在意義や喜びを感じて、そんな自分だからこそ届けられる思いを歌にしていただきました」と熱く語ります。また、同曲のミュージックビデオは銀世界が一面に広がる美しい映像が印象的ですが、「(MV撮影のために)初めて長野県に行かせていただいたんですけど、4月発売なので季節を先取って薄着で撮影しまして。だから、スーパー寒かったです(笑)。でも、寒さ以上に雪がレフ板みたいになってすごくまぶしくて(笑)。"全然目が開けられない!""まぶしいってこんなに大変なんだ!"って初めて知りました」と振り返ります。最後に、れなちから本作とファーストアルバム『BLOOMING』との違いについて尋ねられると、「『BLOOMING』は、私の歌を開花させたいということで"初挑戦"がテーマだったんですけど、今作はワンマンライブなど、いろいろな初挑戦を経験したなかで"私はまだあの頃と変わらずに夢を見ているよ!"という気持ちを曲を通して伝えたいなと思ったので、自分がやってみたかったことをプロデューサーさんに明確に伝えたり、曲も自分で全部選ばせていただいて、私の"好き"を詰め込んだ12曲になっています!」と自信たっぷりに語っていました。