【ライブレポート】BE:FIRST『JAPAN JAM 2024』に降臨！青空の下で熱気溢れるセットリストを展開
■プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、全10曲を披露
BE:FIRSTが、5月5日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『JAPAN JAM 2024』に出演し、会場を沸かせた。
5月3日に出演した『VIVA LA ROCK 2024』に引き続き、「Mainstream」「Masterplan」と序盤からアクセル全開なセットリストを披露。プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、全10曲でオーディエンスを沸かせた。
今回のセットリストは各種音楽配信サービスで、プレイリストとして公開中。ぜひチェックしよう。
BE:FIRSTの最新曲「Masterplan」は『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』にて総合首位を獲得。5月6日、TBS『CDTVライブ！ライブ！』、5月11日、日本テレビ『with MUSIC』、5月18日、NHK『Venue101』でのパフォーマンスも要チェックだ。
＜BE:FIRST『JAPAN JAM 2024』SETLIST＞
Mainstream
Masterplan
Brave Generation
Scream
Set Sail
Don’t Wake Me Up
Shining One
Great Mistakes
Bye-Good-Bye
Boom Boom Back
リリース情報
2024.04.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Masterplan」
2024.04.24 ON SALE
SINGLE「Masterplan」
『JAPAN JAM 2024』SETLIST
https://BEFIRST.lnk.to/JAPANJAM2024_SETLIST
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/