【ライブレポート】BE:FIRST『JAPAN JAM 2024』に降臨！青空の下で熱気溢れるセットリストを展開

■プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、全10曲を披露

BE:FIRSTが、5月5日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『JAPAN JAM 2024』に出演し、会場を沸かせた。

5月3日に出演した『VIVA LA ROCK 2024』に引き続き、「Mainstream」「Masterplan」と序盤からアクセル全開なセットリストを披露。プレデビュー曲「Shining One」の初のバンド編成でのパフォーマンスなど、全10曲でオーディエンスを沸かせた。

今回のセットリストは各種音楽配信サービスで、プレイリストとして公開中。ぜひチェックしよう。

BE:FIRSTの最新曲「Masterplan」は『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』にて総合首位を獲得。5月6日、TBS『CDTVライブ!ライブ!』、5月11日、日本テレビ『with MUSIC』、5月18日、NHK『Venue101』でのパフォーマンスも要チェックだ。

<BE:FIRST『JAPAN JAM 2024』SETLIST>

Mainstream

Masterplan

Brave Generation

Scream

Set Sail

Don’t Wake Me Up

Shining One

Great Mistakes

Bye-Good-Bye

Boom Boom Back

リリース情報

2024.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Masterplan」

2024.04.24 ON SALE

SINGLE「Masterplan」

https://BEFIRST.lnk.to/JAPANJAM2024_SETLIST

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/