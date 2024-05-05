¡Ö²ù¤¤¤Ï»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×µ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Îúð¾¾ÌÀÆü¹á¤¬ºÇ¸å¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¡¡ÖÌÀÆü¡×Ã´¤¦µÈÉðÈþ²Â¤âÊ³Æ®¡Ä4¶¯ÇÔÂà¡Ú¹õÏÉ´ú¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹õÏÉ´úÁ´ÆüËÜÃË½÷ÁªÈ´Âç²ñÂè5Æü¤Ï5Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤ÇÃË½÷¤Î½à·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ïµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡½3¡Ê23¡½25¡¢25¡½20¡¢25¡½27¡¢23¡½25¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢2013Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÃæÀîÈþÍ®¡Ê24¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê19¡Ë¡¢ËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê25¡Ë¡¢µÈÉðÈþ²Â¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê23¡Ë¡¢茺¾¾ÌÀÆü¹á¡Ê25¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¡¦¹â¶¶°ª¡Ê18¡Ë¡£
¡¡µ×¸÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£17¡½21¤«¤é茺¾¾¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¡¤·ÀÚ¤ì¤º¤ËÇ´¤êÉé¤±¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤âÍ×½ê¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤Ç¥Ç¥ó¥½¡¼¤ËÎô¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Ù¥í¡¢¹â¶¶¤ò½±¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡ÇÔÂà¤ÈÆ±»þ¤Ë2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¤ÏÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎØ¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯¥ê¥Ù¥í¤Î²Ö°æË¨Î¤¡Ê27¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÂàÃÄ¤¹¤ëºÂ°Â¶×´õ¥³¡¼¥Á¡Ê34¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï茺¾¾¤À¡£º£Âç²ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ïµ×¸÷¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¤â¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï29ÂÇ¿ô19ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤ÎJT¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹Àï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â29ÂÇ¿ô16ÆÀÅÀ¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿µ×¸÷¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤ÀºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡£¡ÖÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡Ö¹õÏÉ´ú¡×¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¿ô¤â30¶á¤¯¤Ç¤¹¤«¡Ä¤³¤ì¤Û¤É»ä¤Ë¡Ø·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ê¥È¥¹¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Þ¥Ê¥ß¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎËüÂå¿¿ÆàÈþ¤Î°¦¾Î¡Ë¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯²ù¤¤¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¥¹¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿茺¾¾¤Ï»î¹ç¸å¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¹²¬Ë¾Íª¡Ê32¡Ë¤«¤éÊú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ï¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡ÛµÈÉð¤ÎÀ®Ä¹¡ÖÂç¼ý³Ï¡×
¡¡Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎÊÌ¤ì¡Ä»×¤¤»×¤¤¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£µÈÉð¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÉð´ï¤Ë¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£Âç²ñ¤Î5»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¡£¥Ç¥ó¥½¡¼Àï¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ò²¿ÅÙ¤âÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£5Ï¢Àï¤ÇÈèÏ«º¤Øà¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¤¡Ë¤ÎÃæ¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç42ÂÇ¿ô15ÆÀÅÀ¡£°ÒÎÏ½½Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤â2ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¡Ê¶¯ÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ËÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î°Õ¼±¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ý³Ï¤Ç¤¹¡×¡£¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¤âÍê¤â¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤â¡¢»ä¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥È¥¹¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¹çÅ¸³«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¸å²ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿µÈÉð¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡ÖÇ®¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë·èÄêÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¿Ø¤Î¿´¤Î¼«Î©¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ê°ÕÍß¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£µ×¸÷¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¡ÖÌÀÆü¡×¤ò»Ù¤¨¤ëµÈÉð¤¬¡ÖÂçºå¤ÎÎÞ¡×¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Û¼ò°æ´ÆÆÄ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ
²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤º£¸å¤Î¶¯²½¤ò
¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¡Ê¹õÏÉ´úÁ´ÆüËÜÃË½÷ÁªÈ´Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¡¢2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¡Ë¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÇ´¤ê¹ç¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î·èÄêÂÇ¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬°ìËç¤âÆóËç¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤â¾å¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¤ä²ÝÂê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÂçÃÝ¼ç¾¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ
²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
ÂçÃÝÎ¤Êâ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê¼ç¾2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÃæ¤Ç½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õÏÉ´ú¤Ç¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤òËº¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿Á°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×