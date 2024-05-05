新たに3チームの天皇杯出場が決定! JAPANサッカーカレッジは9年ぶりの本戦へ
日本サッカー協会(JFA)は5日、同日に開催された「天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会」の都道府県選手権大会決勝(代表決定戦)の結果、3チームの本戦出場が決定したと発表した。
出場を決めたのは山梨学院大PEGASUS(3年連続6回目/山梨県)、JAPANサッカーカレッジ(9年ぶり14回目/新潟県)、FC徳島(9年連続9回目/徳島県)の3チーム。1回戦は25日、26日に行われる。
天皇杯1回戦
5月25日(土)
神奈川県代表 13:00 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
5月26日(日)
和歌山県代表 13:00 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
FC徳島 13:00 大分県代表 [鳴門大塚]
代表決定戦
5月5日(日)
韮崎アストロス 2-3 山梨学院大PEGASUS [JITス]
新潟医療福祉大学 1-2 JAPANサッカーカレッジ [五十公野公園陸上]
N.J. 0-4 FC徳島 [徳島市球技場]
出場を決めたのは山梨学院大PEGASUS(3年連続6回目/山梨県)、JAPANサッカーカレッジ(9年ぶり14回目/新潟県)、FC徳島(9年連続9回目/徳島県)の3チーム。1回戦は25日、26日に行われる。
5月25日(土)
神奈川県代表 13:00 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
5月26日(日)
和歌山県代表 13:00 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
FC徳島 13:00 大分県代表 [鳴門大塚]
代表決定戦
5月5日(日)
韮崎アストロス 2-3 山梨学院大PEGASUS [JITス]
新潟医療福祉大学 1-2 JAPANサッカーカレッジ [五十公野公園陸上]
N.J. 0-4 FC徳島 [徳島市球技場]